Serie A Femminile- Fiorentina seconda e Roma terza

Serie A femminile che continua la sua stagione con la tritatutto Juventus che continua la sua marcia, il Milan non gioca e Fiorentina e Roma ne approfittano per il sorpasso alle rossonere. Inter che torna a rischiare e attenzione al Sassuolo in zone alte di classifica.

Sassuolo-Florentia 3-0: Crollo inaspettato delle ragazze di San Gimignano contro un Sassuolo che potrebbe essere un brutto cliente. Le neroverdi emiliane in casa loro sono davvero complicate come squadra e dimostrano di giocare davvero un buon calcio. Apre la Sabatino al 66', raddoppio di Pugnali al 79' e tris di Pondini al 81'

Empoli-Fiorentina 0-3: Derby toscano senza troppe storie con le ragazze della Viola capaci di battere le empolesi assolutamente inferiori alla squadra di Cincotta. Apre le marcature al 16' la Agard, raddoppio al 39' della sempre in rete Bonetti e chiude Cordia al 54' per una Fiorentina che rimane seconda a seguire la Juventus.

Tavagnacco-Verona 0-3: Vittoria importante per le ragazze dell'Hellas in questo scontro salvezza. Zanoletti al 9', Glionna al 54' e ritorno al gol per la giocatrice della Juventus in prestito alla squadra veneta e Baldi al 63' regalano tre punti davvero molto pesanti contro un Tavagnacco ancora in zona rossa.

Orobica-Juventus 1-7: Non si fermano le tritatutto bianconere. Orobica distrutta in igni senso e sempre più ultima e gol dell'orgoglio targato Merli. Per il resto monologo bianconere: apre Cernoia, doppietta di Rosucci, segna la danese Pedersen e torna al gol Bonansea. Settimo sigillo della sempre presente Girelli.

Inter-Roma 1-4: Ecco la nuova Roma che batte le nerazzurre con Andressa su rigore e poi sua doppietta al 70', Thomas e Thestrup che rendono inutile il pari della Tarenzi e si regalano una vittoria pesante e un terzo posto che potrebbe essere molto importante per il futuro della stagione.