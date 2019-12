Seconda vittoria consecutiva per il Brescia: Lecce KO 3-0 grazie ad un super Spalek

Vittoria preziosissima per il Brescia di Eugenio Corini. Le rondinelle vincono 3-0 contro il Lecce e guadagnano tre punti pesanti in ottica salvezza. Avanti con Chancellor alla mezz'ora, i padroni di casa raddoppiano sul finire di prima frazione con Torregrossa, che segna dopo un errore di Gabriel al momento di uscire per prendere la sfera. Chiude i conti al sessantesimo, Spalek. Brescia che sale a tredici, Lecce che resta a quindici.

Padroni di casa che scendono in campo con qualche assenza rispetto al miglior 4-3-1-2 possibile. Joronen non ce la fa, al suo posto l'ex Cittadella Alfonso. Difesa a quattro composta da Sabelli, Chancellor, Mangraviti e Mateju. Tonali in mediana, affiancato da Bisoli e Ndoj. Dietro al tandem offensivo formato da Balotelli e Torregrossa, spazio a Romulo. Stessa disposizione tattica, per gli ospiti, che schierano qualche sorpresa nel loro undici iniziale. Spazio a La Mantia in avanti al fianco di Lapadula, sulla trequarti lanciato dal primo minuto Shakhov. Gabriel in porta, con Rossettini e Dell'Orco piazzati da centrali. In mediana, chiavi del centrocampo affidate all'esperto Tachtsidis, affiancato da Majer e Tabanelli. Liverani schiera Rispoli e Calderoni come terzini.

Gara inizialmente molto combattuta, soprattutto a centrocampo. Il Brescia sembra tener meglio il campo e già al sesto potrebbe colpire. Torregrossa serve filtrante Romulo che, da buona posizione, non riesce a battere un Gabriel in uscita. Buona parata del portiere leccese. E' però un lampo isolato: le due formazioni giocano infatti a scacchi e difficilmente riescono a creare seri pericoli ai rispettivi portieri. Al 23' punizione da buona posizione per Mario Balotelli, l'ex attaccante del Marsiglia non impensierisce però Gabriel. Grande chance leccese alla mezz'ora, dopo trenta minuti di dormiveglia. Calderoni ci prova dalla distanza, mancando di poco lo specchio della porta. Sessanta secondi dopo, arriva il meritato vantaggio bresciano. Cross di Balotelli per Torregrossa, l'attaccante fa sponda e serve Chancellor che di coscia conclude in rete. L'ultima azione di un primo tempo poco vibrante porta i padroni di casa a segnare ancora. Gabriel calcola malissimo il tempo dell'uscita e lascia sfilare la palla, Sabelli la mette in mezzo e Torregrossa, tutto solo, la piazza. Brescia avanti 2-0 grazie al clamoroso errore del portiere leccese.

Seconda frazione che comincia con una grande occasione per le rondinelle. Al 48', Sabelli si fa tutto il campo e serve Balotelli, che a tu per tu con Gabriel non riesce a segnare. Il portiere ospite è bravo anche sulla ribattuta di Sabelli, ma il direttore di gara ferma tutto per fuorigioco. Cinque minuti dopo, bel tiro a giro di Balotelli fuori di pochissimo. Gioca meglio il Brescia e il Lecce non riesce a porre freno. All'ora di gioco, la leonessa d'Italia cala infatti il tris. Torregrossa vince un contrasto con Rispoli, serve Bisoli il quale vede Spalek. Tutto solo, il centrocampista non ha problemi a battere a rete. Il Lecce non riesce a svegliarsi e si scuote solo al 69', quando è Falco a sfiorare il goal da calcio di punizione. Un minuto dopo, miracolo di Alfonso su La Mantia. Il Brescia attende mentre il Lecce prova a pressare, riuscendo a controllare il risultato. All'84' buona occasione per Romulo, che in contropiede arriva da Gabriel e tira da posizione defilata. Il portiere respinge in corner. L'ultima azione di gara capita a Romulo che, sempre da posizione defilata, sfiora il goal. La gara finisce 3-0 per il Brescia. Migliore in campo per i padroni di casa, Spalek. Bene Gabriel per gli ospiti.