Serie A - Esordio amaro per Gattuso: il Parma vince 2-1 contro il Napoli

Esordio amaro per Gattuso: il Napoli perde in casa contro il Parma per 2-1. Kulusevski porta avanti i ducali dopo 5' grazie ad un erroraccio di Koulibaly, i padroni di casa crescono nel secondo tempo e pareggiano i conti con Milik al 64', ma sul finale contropiede perfetto della squadra di Daversa che trova il gol vittoria con Gervinho al 93'.

Per il momento il cambio di allenatore non porta l’auspicata svolta al Napoli. Per Gattuso altro esordio da incubo.

LA PARTITA

Alla prima occasione della partita il Parma passa in vantaggio: erroraccio di Koulibaly, che cicca il pallone e favorisce Kulusevski, che si invola solo contro Meret e lo trafigge col mancino. Il difensore azzurro si fa pure male ed è costretto a lasciare il campo. Inizio in salita per Gattuso.

Il Napoli prova a farsi vedere timidamente al 14' di Zielinski ma il suo tiro dal limite rimpallato. Pian piano cresce la squadra di casa che, dopo un inizio da incubo, sta guadagnando metri.

Al 17' altro infortunio muscolare ma questa volta i guai sono per Daversa che perde Cornelius. Il Napoli ha una grande chance al 24' per pareggiare sempre con il centrocampista polacco ma il tentativo col mancino in area finisce di poco alto sopra la traversa.

Sul finale del primo tempo la partita si accende dopo venti minuti di nulla: prima con il palo di Gervinho che arriva a calciare appena dentro l'area di rigore e poi la punizione dal limite (inizialmente Di Bello aveva dato rigore ndr).

Nel secondo tempo il Napoli spinge alla ricerca del gol del pari. Gattuso inserisce Mertens che appena entrato mette in mezzo dal centro destra per Milik che batte Sepe di Testa. 1-1 al San Paolo.

E' cambiato il vento al San Paolo con la squadra di Gattuso più decisa, più determinata. Ma il Napoli si sbilancia troppo in zona offensiva così il Parma ad inizio recupero approfitta dell'ennesima ripartenza con Kulusevski smarca tutto solo Gervinho che non può sbagliare davanti a Meret. Contropiede micidiale dei ducali che passano nuovamente in vantaggio gelando lo Stadio.

Il Napoli resta fermo a quota 21 in classifica, a -3 proprio dal Parma e sempre più lontana dalle zone che contano.