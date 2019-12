La Lanterna è blucerchiata: Gabbiadini stende il Genoa e Sampdoria che vince il derby

Il derby della Lanterna non è mai come gli altri: per Genova questa è la partita, dove vincere o perdere cambia davvero il modo di pensare e di guardare la classifica. Perdi il derby sei in crisi, vincilo e sali sulle nuvole. Dal 2011, la Lanterna si conferma blucerchiata: Ranieri uomo derby e unico allenatore ad aver allenato in tutti e quattro e le sue squadre non lo hanno mai perso. Record che si conferma questa sera e Samp che respira, mentre il Genoa si arrende all'evidenza della sua crisi. Grifone senza Pandeve gioca Pinamonti in attacco, assente Agudelo in difesa spazio a Romero. Doria con Quagliarella e Ramirez a cercare di scardinare il muro Genoa. Arbitro Doveri.

CRONACA DELLA PARTITA.

Primo tempo di studio e dove fa da sovran ala paura di perdere. Spettacolo dalle due gradinate come sempre, ma in campo sembra più òotta greco-romana che calcio. Al 35' Genoa pericoloso con Sanabria che riceve il cross di Pajac dalla sinistra , ma palla fuori di molto a lato. Primo tempo senza occasioni degne di nota con due squadre che giocano solo sulla parte fisica della partita con falli anche al limite non fischiati. Nella ripresa, il Genoa crea molto: al 57' Cassata calcia dal, limite una palla ricevuta da Schone di destro, ma pallone a lato. Al 69' Criscito prova la punizione ad effetto, ma strepitoso Audero con i pugni. Al 79' Sanabria destro perfetto, ma pallone che non scende a dovere e alto sopra la traversa. Al 83' Romero salva sulla linea di porta una azione di Linetty, immolandosi letteralmente. Al 85' Ghiglione compie una leggerezza difensiva incredibile, ruba palla il polacco Linetty e Gabbiadini dalla distanza trafigge Radu di sinistro e vantaggio Doria. Un derby non bellissimo, prove insufficenti da parte di entrambe le squadre, serviva un episodio ed è arrivato a favore Samp che respira almeno per una settimana e sale a quindici punti, mentre sprofondo Genoa in una situazione complicata e senza troppi alibi in un derby giocato davvero male.