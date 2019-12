Vlahovic risponde a Borja Valero: 1-1 tra Fiorentina e Inter

Nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 Fiorentina e Inter si dividono la posta in palio pareggiando 1-1. Nerazzurri subito in vantaggio con Borja Valero ma la Viola resta nel match e nel finale pareggia con un grandissimo gol del subentrato Vlahovic. Con questo pareggio la squadra di Conte viene agganciata dalla Juventus in testa alla classifica mentre la compagine di Montella resta in tredicesima posizione ma torna a fare punti dopo quattro sconfitte di fila.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per entrambe le squadre: nella Fiorentina tandem offensivo composto da Chiesa e Boateng mentre nell'Inter solita coppia d'attacco formata da Lukaku e Lautaro Martinez.

Ottima partenza dell'Inter che, dopo otto minuti, passa in vantaggio con Borja Valero che, dall'interno dell'area, elude l'intervento di Milenkovic e col destro batte Dragowski, 0-1. Buona la reazione della Fiorentina che al 15' sfiora il pareggio con una gran conclusione di Badelj ma Handanovic vola a deviare in corner. Match intenso con la Viola costantemente nella metà campo nerazzurra ma imprecisa e confusionaria negli ultimi trenta metri. Nel finale di tempo è la squadra di Conte a sfiorare il raddoppio con un gran colpo di testa di Lukaku ma Dragowski salva i suoi con un grande intervento.

Ritmi bassi in avvio di secondo tempo con l'Inter che fa girare il pallone senza che la Fiorentina riesca a rendersi pericolosa. Dopo un'ora di gioco Montella manda in campo Vlahovic al posto di Chiesa ma al 64' è l'Inter a sfiorare il raddoppio con un gran colpo di testa di Lautaro, palla a lato di pochissimo. Dall'altra parte chance anche per la Viola con una gran conclusione di Castrovilli ma Handanovic risponde presente. Al 73' occasione gigantesca per la squadra di Conte con Lukaku che, da pochi metri, spara col mancino trovando l'opposizione di Dragowski.

Nel finale Montella si gioca anche la carta Eysseric e al 92' la Fiorentina pareggia con un bellissimo gol di Vlahovic che esplode un gran mancino che si insacca sotto al sette, 1-1 e fischio finale. L'Inter fallisce il contro sorpasso alla Juventus e viene agganciata in vetta dai bianconeri mentre la Viola torna a muovere la classifica dopo quattro k.o. di fila.