La Juventus batte il colpo presente. Sampdoria battuta 2-1 a Marassi

Sampdoria chiamata ad una impresa dopo la bella vittoria del derby contro il Genoa. Avversaria di oggi una Juventus in partenza per l'Arabia Saudita e per la Supercoppa, ma rinvigorita dalla grande prestazione contro l'Udinese. Sampdoria che gioca bene e in modo attento contro una Juventus che tira fuori le sue frecce e il suo talento per portare a casa la partita. HDR questa volta è solo RD, ma il risultato non cambia. Juve che conferma il tridente in attacco, rientra Pjanic e fiducia a Demiral. Samp senza Quagliarella e gabbiadini, spazio a Caprari.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo che parte in maniera davvero frizzante con Murru che chiede un calcio di rigore per una trattenuta di Demiral che era nettamente fuori dall'area e giusta la decisione di Rocchi di non dare rigore alla squadra ligure. Al 18' Depaoli serve Murillo che trova Ramirez, ma palla alta di poco. Al 20' Alex Sandro trova Dybala sul limite dell'area di rigore con un diagonale della Joya che trova la rete e un gol spettacolare. Al 25' Higuain duetta nello stretto con Dybala, ma Gonzalo la fa volare alta. Al 31' Alex Sandro prova la punizione, ma conclusione da rivedere. Al 36' Alex Sandro da incubo perde il pallone, Ramirez la sposta sul destro, chiude il brasiliano, ma Caprari è lesto a liberare un tiro che batte Buffon e pareggio Samp e festa pe ril record di presenze del portiere bianconero rovinata. Al 42' occasione Juve: Ronaldo si beve la difesa della Samp, palla in mezzo ma Bonucci e Dybala non ci arrivano. Alex Sandro trova un assist perfetto per Ronaldo e Juve in vantaggio al 45': stacco imperioso di testa del portoghese e CR7 decide di mostrare che sa anche volare, confermando di essere un giocatore che non merita le critiche ingiuste che ha ricevuto e dimostra di essere un vero Pallone d'Oro, senza nulla togliere a Messi. Nella ripresa, nettamente Samp: al 54' Jankto prova la conclusione da fuori, ma Buffon sicuro in presa. Al 55' Thorsby prova il destro verso la porta, ma palla sull'esterno della rete. Dybala lob perfetto per Matuidi al 56', ma il francese si divora il gol letteralmente. Al 63' Danilo prova la conclusione verso il palo lontano, Bonucci prova a toccare, ma Audero para. Al 69' Rabiot trova Ronaldo, campanile del lusitano, blocca Audero in due tempi. Al 74' si vede Ramsey, ma il gallese troppa egoista spreca una buona azione. Al 87' ci prova Murillo in pressione, ma palla lontana dai pali. Al 89' gol annullato alla Juve che lascia dubbi per un millimetrico fuorigioco di Ronaldo, ma il VAR conferma la decisione dell'arbitro no gol. Al 92' espulso Caprari per doppio giallo, al 91' Ronaldo tenta il gol, ma palla a lato di poco. Una Juventus cinica e caparbia ottiene una vittoria davvero pesante e importante per guardare all'Inter con fiducia e alla sosta. La Samp gioca una bella gara: squadra solida, con idee e ben messa e se gioca così la salvezza potrebbe non essere utopia per una squadra che ranieri ha davvero cambiato nella testa.