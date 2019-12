Il Sassuolo batte il Brescia 2-0 e salvezza vicina

Partita che chiude gli anticipi della Serie A quella tra Brescia e Sassuolo, molto importante per entrambe le squadre. Le Rondinelle vogliono confermare il trend positivo del Corini bis, con la salvezza come obiettivo importante. Il Sassuolo con idee diverse. una vittoria potrebbe valere buona parte di permanenza nella massima serie e dare respiro nei giorni di Natale. Il Sassuolo non vince da Novembre e stasera la vittoria sarebbe un più sei sulla zona calda. Formazioni con il Brescia che schiera il duo Balotelli-Torregrossa, a centrocampo scala Romulo. Alfonso tra i pali sostituisce Joronen. Sassuolo con Traore trequartista con Berardi e Boga a sostenere Caputo.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo che vede le due squadre affrontarsi senza esclusione di colpi con il Sassuolo che fa la partita, ma la prima occasione è bresciana al 16': Sabelli lancia e inganna la difesa neroverde, ma Spalek si fa parare la conclusione da Pegolo. Al 25' ecco il vantaggio meritato del Sassuolo: corta respinta della difesa bresciana che favorisce Berardi, il quale trova Traore che batte Alfonso da dentro l'area di destro sul primo palo. Al 35' risposta Brescia: angolo corto di Sabelli, traversone che trova Torregrossa, ma respinge a testata Pegolo in due tempi. Primo tempo avaro di gol e Sassuolo che lo chiude meritatamente in vantaggio, per quanto le Rondinelle abbiamo creato e giocato un buon calcio. Nella ripresa, parte bene il Brescia con Cistana al 53': Tonali punizione perfetta, salta il difensore di testa e palla fuori di poco. Al 55' Balotelli tente il pareggio: angolo di Tonali stesso, palla sulla testa di SuperMario che manca il gol. Al 56' balotelli cerca Torregrossa sulla sinistra, serve il compagno con aiuto di Mateju, ma para Pegolo. Il Brescia spinge, ma il Sassuolo raddoppia al 71': traversone di Rogerio per Caputo che aggira Tonali e raddoppia per i neroverdi. Al 77' Berardi di destro manca il gol, dopo una splendida punizione calciata da Traore. Al 85' pericoloso Caputo: Locatelli trova il compagno in attacco, ma palla respinta da Alfonso attento e preciso. Al 92' occasione per Donnarumma con un tocco sotto davanti a Pegolo, ma senza risultato sperato. Il Sassuolo vince e mette un mattone importante nella corsa salvezza contro un Brescia che esce sconfitto immeritatamente dopo una bella partita ricca di occasioni e un secondo tempo da cui Corini deve ripartire.