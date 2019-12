La Roma travolge i resti della Fiorentina per 4-1 e Montella ora rischia davvero

Fiorentina contro Roma crocevia importante per entrambe per capire che stagione possono fare e andare alla sosta con idee chiare. La Roma con obiettivo Europa neanche tanto nascosto per una squadra che vuole stupire e riprendere il cammino che guarda alla Champions. Dall'altra la Fiorentina in crisi di identità e che in questa partita gioca anche per stabilire quale potrebbe essere il futuro di Montella. La sua panchina scotta e stasera si gioca una grande chance per arrivare al Panettone saldo in casa Viola. Fiorentina con Badelj preferito a Benassi, Boateng-Vlahovic a guidare l'attacco e riposa Chiesa. La Roma schiera Florenzi dal primo minuto e recupera Smalling in difesa, Perotti e Zaniolo a sostegno di Dzeko.

CRONACA DELLA PARTITA

La Roma parte forte e sicura e al 6' l'ex della serata Veretout prova la conclusione centrale, ma palla parata. Al 10' risposta toscana con Vlahovic alto di poco il suo tentativo. Al 12' pau Lopez esce su Vlahovic, errore di Smalling con pallone a Boateng, ma palla parata da Lopez. Al 14' gol annullato a Vlahovic per un fuorigioco corretto.Al 19' vantaggio Roma: Pellegrini chiude un uno-due con Dzeko, pesca Zaniolo che supera Caceres e la tocca per l'attaccante bosniaco che insacca. Al 21' raddoppio giallorosso: punizione di sinistro perfetta di Kolarov alla sua maniera e palla che finisce in porta in modo morbido e delicato. Primo tempo vivo e al 34' accorcia le distanze la Viola: Caceres recupera su Zaniolo, palla che arriva verso la porta e Badelj ci mette il tocco per riaprire la partita e palla alle spalle di Lopez. Al 44' Florenzi si mangia il tris: Dzeko sfonda sulla sinistra, supera Pezzella, ma palla alta del terzino azzurro.

Ripresa che parte a ritmi blandi: prima occasione degna di nota al 71' con una conclusione provata da lontano, ma Dragowski para. Al 74' tris giallorosso: strappo di un positivissimo Pellegrini, palla a Dzeko in posizione centrale e destro del giocatore italiano che beffa il portiere polacco della Fiorentina, leggermente colpevole. La Fiorentina sembra aver subito il colpo e partita che lentamente si lascia andare verso la fine, ma al 87' Sottil prova il destro per riaprire la partita, ma troppo potente e poco preciso e pallone che sorvola la traversa. La Roma non si fa spaventare proprio per nulla e la chiude al 88' con il poker targato Zaniolo: discesa profondissima del numero otto della Roma, fa tutto il campo e fredda Dragowski con un sinistro in diagonale. Al 90' ancora Dzeko pericoloso che meriterebbe il gol della sua doppietta: Under trova il bosniaco da solo, ma Dzeko sbaglia e non trova il pallone. Al 92' sfortunata la Fiorentina: Vlahovic prova il mancino che sbatte sulla traversa e viene schizzata di nuovo in campo. Roma che continua ad insistere, ma la partita si chiude con una sonora sconfitta per la squadra viola. Il Natale di Montella non sarà per nulla buono: una squadra sfortunata vero, ma che dimostra di andare in crisi troppo presto. La Roma prende il quarto posto e vede una Champions alla portata della squadra di Fonseca, il quale si conferma un allenatore da seguire.