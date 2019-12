Serie A - Atalanta straripante: battuto ed umiliato il Milan (5-0)

Partita a senso unico a Bergamo con l'Atalanta che umilia il Milan con un secco 5-0. Differenza impensabile almeno alla vigilia, ma oggi in campo c'è stata una supremazia per tutti i 90 minuti.

I rossoneri completamente fuori dalla gara con i neroazzurri che trovano il primo gol nel primo tempo con Gomez, ma dilagano nella ripresa umiliando il Milan con le reti Pasalic, Ilicic (doppietta) e Muriel.

LA PARTITA

L'Atalanta si rende pericolosa già al 1° minuto: conclusione potente di Ilicic si sposta la palla sul destro e lascia partire un tiro molto potente dal limite dell'area, bravissimo Donnarumma

Rossoneri in attesa con i padroni di casa che fanno il gioco e trovano meritatamente il vantaggio con un super gol di Gomez: El Papu entra in area con un tunnel su Conti che col destro trafigge il portiere sotto la traversa sul palo lontano. Male la difesa rossonera con Donnarumma che non può nulla.

Dopo la rete la situazione non cambia, anzi l'Atalanta gioca con un intensità nettamente superiore e sfiora il raddoppio con la traversa di Pasalic: conclusione dal limite per uno degli ex di giornata ma la sua conclusione scheggia l'incrocio dei pali.

ll Milan soffre molto soprattutto sulla fascia sinistra con Conti e Musacchio che vengono sempre anticipati e saltati. Il Diavolo prova farsi vedere al 17esimo con un colpo di testa di Musacchio ma non preoccupa Gollini.

Il Milan non riesce a ripartire, anzi c'è solo una squadra che è in campo e non sono di certo gli uomini di Stefano Pioli che invece commettono banali errori. I rossoneri al 27' sfiorano il pareggio con un missile da fuori di Rodriguez con la palla che non passa lontano dall'incrocio dei pali.

Sul finale del primo tempo l'Atalanta abbassa il ritmo provando a riprendere il fiato, ma il Milan non ne approfitta e va negli spogliatoi in svantaggio.

Pioli inserisce Calabria per uno spento Rodriguez, ma la solfa non cambia anzi la difesa del Milan è sotto pressione anche nel secondo tempo. L'Atalanta domina e trova il raddoppio con il gol dell'ex: Gosens mette in mezzo di destro, Pasalic devia il destro e beffa Donnarumma.

Milan completamente fuori dalla partita con i neroazzurri che calano il tris dopo nemmeno tre minuti con Ilicic che col destro incrocia per il gol del 3-0.

L'Atalanta non si ferma anzi sempre l'ex Fiorentina trova il 4-0 che da fuori area spara un sinistro telecomandato che finisce all'incrocio. Ma non è finita qui: i neroazzurri dilagano e segnano il quinto gol con Muriel approfittando di un errore di Donnarumma.

Milan umiliato.