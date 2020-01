Fiorentina, parla Iachini: "Sono arrivato in una situazione anomala. Presto vedremo il vero Chiesa"

Domani la Fiorentina sarà impegnata contro il Bologna alle 12.30 ed in panchina ci sarà l'esordio di Beppe Iachini dopo l'esonero di Vincenzo Montella.

TIFOSI E L'ACCOGLIENZA - "Mi ha fatto molto piacere l’accoglienza di così tanta gente, li ringrazio dell’affetto che c’è sempre stato... Noi cercheremo sul campo tramite il lavoro quotidiano di presentare un gruppo che renda orgogliosi i tifosi".

IL BOLOGNA - "Sinisa ha fatto un grande lavoro, il Bologna è sua figlia per l'atteggiamento che ha: le conoscenze nel calcio sono molto importanti".

MIGLIORAMENTO - "Abbiamo iniziato a mettere dei mattoni e abbiamo buoni margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista: piace che la squadra sappia cosa deve fare in campo, sia con possesso che senza".

ASPETTO FISICO - "Sotto l’aspetto fisico chiedo delle cose alle mie squadre e per arrivare a quel punto, devo programmare un determinato lavoro, ovviamente non raggiungibile nel giro di poche settimane. Devo mettere mattoni settimana dopo settimana per non far danni e portare alla squadra benefici".

FEDERICO CHIESA - "Appena sono arrivato alla vigilia ho parlato con lui: gli ho subito detto quello che volevo e lui mi ha dato grande disponibilità.. Presto vedremo il Chiesa che conosciamo, nel gruppo è integrato al 100% e sono fiducioso che presto ritroverà smalto e ci darà una mano".

SU COSA LO HA COLPITO DELLA SQUADRA - "Mi ha sorpreso il fatto che si è detto che si è lavorato tanto: be' questa deve essere la normalità... Noi dobbiamo stare un'ora e mezzo in partita e dobbiamo arrivare alla fine come se poi dovessimo iniziarne un'altra: stiamo lavorando normalmente".

IL MERCATO - "E' giusto che di mercato ne parli la società: io devo pensare al campo, c'è tanto da fare per indirizzare i ragazzi. Il club sa cosa bisogna fare per rendere la squadra più omogenea e più competitiva secondo le mie idee di calcio".