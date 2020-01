La Juventus cala il poker e Ronaldo la tripletta

Cagliari abbattuto dalla corazzata bianconera! I botti di inizio anno, in attesa dell'Inter impegnato a Napoli, li fa la Juventus. Madama batte un Cagliari che incappa nella terza sconfitta consecutiva e per gli uomini di Maran occorre rivedere qualcosa verso il Milan il prossimo weekend. Avversario complicato la squadra sarda, ma la Juventus gioca il suo calcio e viene trascinata da Ronaldo. Sardi con Simeone e Joao Pedro a cercare di scalfire i bianconeri, mentre Demiral titolare in difesa e Dybala trequartista in casa Juventus.

CRONACA DELLA PARTITA

Prima frazione in totale equilibrio tra le due squadre in campo allo Stadium. Pallone molto girato a lungo, bel possesso palla e una Juve che appare bloccata. Al 8' Alex Sandro calcia altissimo, dopo una bella azione tra Dybala e Cuadrado. Al 13' si vede Ramsey che riceve da Rabiot, ma senza successo. Al 15' il gallese serve Ronaldo, am chiude la difesa sarda. Al 19' Ramsey prova il destro troppo poco preciso per impensierire Olsen. Al 24' Ramsey tenta il tocco morbido, ma Olsen è presente. Al 28' occasione per Dybala al volo, ma palla alle stelle. Al 35' corner di Pjanic, salta Demiral di testa e palla sulla traversa. Al 41' occasione Cagliari con Naiggolan che sbaglia controllo e tiro.

Nellla ripresa, al 49' errore di Klavan che serve Ronaldo che dribbla Olsen e insacca il vantaggio bianconero. Gol che sblocca la squadra di Sarri che gioca meglio e più sicura. Al 51' piattone di Dybala e bravissimo Olsen a superarsi. Al 60' Simeone prova la conclusione, ma il portiere polacco della Juve si esalta con riflesso felino. Al 65' Dybala entra in area con un numero e viene steso da Rog e Ronaldo segna il rigore successivo e doppietta lusitana. Al 71' ancora il belga ex Inter Nainggolan, ma nulla di fatto. Al 75' numero di Ronaldo che trova Ramsey e conclusione debole del gallese. Al 81' tris Juve con Higuain che supera la difesa e approfitta di un Klavan non perfetto per segnare il terzo gol. Poker e tripletta per CR7 che arriva al 83': strappo di Costa, filtrante per Ronaldo e palla in rete alle spalle di Olsen non perfetto. Al 93' palo clamoroso di Joao Pedro con il mancino. Un Cagliari ch merita la sconfitta: una squadra che non ha mai mostrato di essere pericolosa, stanca e lenta e senza mai creare palle gol. La Juventus cancella la pessiam Supercoppa e parte con il turbo e da un segnale forte al campionato e ad una Inter che deve rispondere presente, ma attenzione al gioco di Sarri che si sta cominciando a vedere.