L'Inter si prepara al big match contro l'Atalanta: le scelte di Antonio Conte

Prova di maturità per l'Inter di Antonio Conte. Dopo una prima parte di stagione stellare, i nerazzurri proveranno a superare anche l'Atalanta nel derby lombardo tra formazioni di ugual colore. In palio, il titolo di campioni di inverno, un obiettivo comunque importante e che confermerebbe l'ottimo lavoro del tecnico leccese. Per festeggiare, l'Inter dovrà sperare in una frenata della Juve - impegnata contro la Roma - e soprattutto in una vittoria contro la compagine di Gasperini, sempre pericolosa e da non sottovalutare. Conte avrà sicuramente valutato le difficoltà della sfida e non sono da escludere delle sorprese dell'ultima ora per contrastare l'undici bergamasco.

Già in difesa, vista l'assenza di Skriniar, l'Inter dovrà giocare con il giovane Bastoni al fianco di Godin e de Vrij. Conte ne bloccò la cessione a giugno, il ragazzo classe '99 sta ripagando il tecnico migliorando giorno dopo giorno. Potrebbe esserci la sorpresa Sensi a centrocampo. Dopo un periodo di lontananza dal campo causa infortuni, l'ex Sassuolo è pronto a tornare e a scompaginare le linee difensive avversarie con le sue incursioni e la sua visione geometrica del gioco. Biraghi e Candreva agiranno sulle fasce, confermati anche Brozovic e Gagliardini in mediana. Scelte obbligate per l'attacco, con Lukaku e Lautaro titolari. Un po' come per gli avversari Ilicic e Gomez, i due centravanti nerazzurri sono stati la vera fortuna dell'Inter.

Una fortuna che però, Conte lo sa bene, non potrà durare per sempre. Ecco che, mentre il tecnico lavora sul campo, tocca a Beppe Marotta fare gli straordinari sul mercato. Il nome caldo per l'attacco è quello di Olivier Giroud, altro profilo sempre caro a Conte. Il Chelsea ha abbassato le pretese, chiedendo dieci milioni. Una cifra ragionevole, considerando anche che nelle ultime ore si sta definendo la cessione di Gabigol al Flamengo. A centrocampo, il sogno è sempre Cristian Eriksen. Il danese chiede dieci milioni, una cifra abbastanza alta per il monte ingaggi nerazzurro. In stallo Arturo Vidal. Il cileno vuole l'Inter, il Barcellona frena. In arrivo Ashley Young. L'esterno inglese non vuole rinnovare ed è pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro.