La Sampdoria demolisce il Brescia: 5-1 al Ferraris

Nel match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 la Sampdoria travolge il Brescia 5-1. Successo più che meritato ed in rimonta per la formazione di Ranieri grazie alla doppietta di Quagliarella e ai gol di Linetty, Jankto e Caprari mentre alle Rondinelle non basta l'iniziale vantaggio di Chancellor. Successo di fondamentale importanza per la Doria che aggancia il Sassuolo a quota 19 punti mentre il Brescia resta in terzultima posizione, al pari del Genoa, a quota 14.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per la Sampdoria con il tandem offensivo composto da Quagliarella e Gabbiadini mentre il Brescia risponde col 4-3-1-2 con Spalek alle spalle della coppia d'attacco formata da Torregrossa e Balotelli.

Primo tempo scoppiettante con il Brescia che, dopo dodici minuti, passa in vantaggio con Chancellor che, sugli sviluppi di un corner, sfrutta la grande sponda di Torregrossa e da due passi insacca di testa, 0-1. Veemente la reazione della Sampdoria che al 18' sfiora il pari con Jankto che, da ottima posizione, calcia col destro sfiorando il palo. Poco più tardi altra chance per i padroni di casa con Quagliarella che, su cross da destra, stacca tutto solo di testa ma colpisce debolmente. Al 28' terza chance per la squadra di Ranieri con Gabbiadini che ci prova direttamente da calcio di punizione ma Joronen alza in calcio d'angolo. La Doria spinge e al 34' trova il meritato pareggio con Linetty che sfrutta un errato rinvio di Meteju e col mancino batte l'incolpevole Joronen, 1-1. Nel finale i liguri la ribaltano con Jankto che, su cross di Linetty, arriva di gran carriera e col piatto mancino al volo buca le mani a Joronen, 2-1 e primo tempo agli archivi.

La seconda frazione si apre con due conclusioni di Balotelli ma Audero risponde presente in entrambe le occasioni. Su capovolgimento di fronte chance per la Doria con Quagliarella che, su cross di Linetty, colpisce di testa trovando solo l'esterno della rete. Ritmi più bassi rispetto al primo tempo ma al 69' arriva il tris della squadra di Ranieri con Quagliarella che torna al gol freddando Joronen dal dischetto, 3-1. Ranieri manda in campo Caprari e al 77' la Doria la chiude proprio con il neo entrato che, su cross di Jankto, insacca di testa in tuffo, 4-1- Nel finale arriva anche il quinto gol con un pallonetto dolcissimo di Quagliarella che fa doppietta, 5-1 e fischio finale. La Sampdoria travolge il Brescia salendo in quattordicesima posizione mentre le Rondinelle restano in zona retrocessione con 14 punti.