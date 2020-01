Il Torino vince ancora: Berenguer abbatte un arcigno Bologna 

Seconda vittoria consecutiva per il Torino. I granata superano il Bologna grazie al goal di Berenguer. I felsinei provano a pareggiare ma trovano un Sirigu davvero in forma.

Padroni di casa che scendono in campo con il solito 3-5-2. Davanti a Sirigu, difesa a tre composta da Izzo, N'Koulou e Djidji. Lukic e Meitè in mediana, affiancati dagli esterni di centrocampo De Silvestri e Ola Aina. Belotti in attacco, sostenuto da Berenguer e Verdi. Un offensivo 4-2-3-1 per gli ospiti, con Palacio unica punta e dietro il tris Orsolini-Soriano-Sansone. Skorupski in porta, protetto dai centrali Danilo e Bani e dai terzini Tomiyasu e Mbaye. Senza Medel, spazio a Schouten al fianco di Poli.

Primo tempo che comincia con una buona chance per il Bologna. All'ottavo bel tiro a giro di Schouten, blocca Sirigu. Tre minuti dopo è però il collettivo di casa a segnare. Belotti entra in area e serve Berenguer, bravo a controllare e a battere Skorupski. Al quarto d'ora ci prova Orsolini: l'esterno ex Juventus entra in area ma non trova la rete. I primi minuti di gara sono però nervosi: l'arbitro Piccinini fa infatti molta fatica a tenere sedati gli animi. Ciò rende lo spettacolo tutt'altro che appassionante. Al ventunesimo Aina rischia di toccare la sfera con la mano, il VAR impedisce a Piccinini di fischiare il rigore. Il primo tempo non regala infatti emozioni. L'ultimo squillo di prima frazione capita sui piedi di Simone Verdi. Il grande ex si accentra e tira, trovando solo il palo.

Seconda frazione che comincia con il Bologna pericoloso. Al 48', Soriano si inserisce e pesca Poli, il cui tiro non trova lo specchio della porta. Cinque minuti dopo è invece Palacio a colpire il palo. Il suo colpo di testa batte Sirigu ma non trova maggior fortuna. Al 58' è sempre il treza a rendersi pericoloso, fallendo però una clamorosa occasione a tu per tu con Sirigu. All'ora di gioco si rende pericoloso Sansone. L'esterno calcia male e favorisce la parata del portiere di casa. Finalmente, dopo tanto soffrire, il Toro si spinge di nuovo in avanti con Belotti. Al 75', l'attaccante di casa lascia infatti partire un mancino che non trova fortuna. L'ultima parte di gara regala poche emozioni. All'88' ancora Palacio pericoloso ma è sempre bravissimo Sirigu a salvare il risultato. La sfida termina così. Migliore in campo per i padroni di casa, Sirigu. Per gli ospiti in evidenza Sansone.