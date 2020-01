Immobile demolisce la Sampdoria: cinquina della Lazio

Nel match valevole per la prima giornata di ritorno di Serie A 2019/2020 la Lazio demolisce 5-1 la Sampdoria conquistando l'undicesimo successo consecutivo in campionato. Prestazione schiacciante da parte della squadra capitolina che chiude i conti dopo venti minuti con la rete di Caicedo e la doppietta di Immobile. Nella ripresa rete di Bastos e terza rete di Immobile mentre per la Doria a segno Linetty. Undicesima vittoria consecutiva per la squadra di Inzaghi che sale a quota 45 mentre la Doria resta in sedicesima posizione con 19 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per la Lazio con il tandem offensivo composto da Caicedo e Immobile mentre la Sampdoria risponde col 4-4-2 e la coppia d'attacco formata da Gabbiadini e Caprari.

Primo tempo dominante da parte della Lazio che, dopo cinque minuti, sfiora il vantaggio con una conclusione di Luis Alberto che esce di pochissimo. Centoventi secondi più tardi e i padroni di casa passano con Immobile che, di forza, entra in area e calcia trovando la risposta di Audero ma sulla respinta c'è Caicedo non perdona, 1-0. La Sampdoria non reagisce e al 17' la Lazio raddoppia con un calcio di rigore di Immobile, 2-0. Non è finita qui perché al 20 i padroni di casa calano il tris sempre con il numero 17 che, pescato magistralmente da Acerbi, salta Audero e col destro insacca, 3-0. Dopo una mezz'ora dominante la Lazio abbassa i ritmi ma, nel finale di tempo, sfiora il poker con una conclusione di Milinkovic, salvata sulla linea da Audero. Sul prosieguo dell'azione l'ex portiere del Venezia nega la gioia del gol anche a Luis Alberto.

Stesso copione nella seconda frazione con la Lazio che, dopo dieci minuti, cala il poker con il neo entrato Bastos che fredda Audero con un potente destro sotto la traversa, 4-0. Al 65' quinta rete della squadra capitolina con Ciro Immobile che si porta a casa il pallone trasformando il secondo rigore di giornata, 5-0. Poco più tardi entra nel match anche la Doria con una rasoiata mancina di Linetty che spiazza Strakosha, 5-1. Nel finale Lazio ad un passo dal sesto gol con Immobile che, imbeccato alla perfezione da Luis Alberto, calcia fuori da ottima posizione. E' l'ultima emozione del match: prestazione schiacciante della squadra capitolina che conquista l'undicesimo successo consecutivo in campionato sognando lo Scudetto mentre la Sampdoria frena bruscamente la sua corsa verso le acque sicure della classifica.