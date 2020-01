Serie A - Il Napoli ospita la Fiorentina: in palio tre punti importanti

Questa sera il Napoli ospiterà la Fiorentina nella prima giornata del girone di ritorno. In palio ci saranno tre punti importanti per risalire la classifica. Andiamo a scoprire le ultime novità

QUI NAPOLI

Il Napoli ha bisogno di una vittoria visto che viene da due sconfitte consecutive in campionato contro Lazio ed Inter. Se in Coppa Italia ha ottenuto il successo contro il Perugia non basta perchè la zona Europa è sempre più lontana.

Gattuso potrà inserire a partita in corso gli innesti di Demme e Lobotka ma prima dovrà fare i conti con l'emergenza in difesa: out Maksimovic e Malcuit, Mario Rui squalificato e con Koulibaly in forse.

Il tecnico azzurro non ha usato mezzi termini per fare capire in conferenza stampa che questa squadra dovrà vincere questa sera: "In casa non abbiamo fatto grandi numeri dal mio arrivo. La cattiveria p una componente importante ma può portarti anche a delle sciocchezze : per me è non mollare, annusare sempre il pericolo".

I convocati

PORTIERI: Ospina, Meret, Karnezis.

DIFENSORI: Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli

CENTROCAMPISTI: Demme, Allan, Fabian, Elmas, Zielinski, Lobotka.

ATTACCANTI: Callejon, Llorente, Lozano, Insigne, Milik, Younes.

La probabile formazione

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

QUI FIORENTINA

La Fiorentina è sicuramente rinvigorita dalla cura Iachini, infatti i viola hanno battuto la Spal in campionato e l'Atalanta in Coppa Italia. Iachini dovrebbe confermare il 3-5-2 visto che la squadra ha ben figurato nelle ultime uscite. In attacco confermato dal primo minuto Cutrone.

"Al San Paolo servirà il massimo della concentrazione. La squadra ha fatto delle ottime prestazioni sotto il piano dell’impegno, della mentalità e dell’atteggiamento."

I convocati

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, M. Olivera, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Eysseric, Pulgar, Zurkowski

Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Ghezzal, Sottil, Vlahovic

La probabile formazione

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.