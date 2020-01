Serie A Femminile- Il Milan batte la Roma: il punto sul campionato in Rosa

Weekend lungo per una Serie A femminile che inizia il suo girone di ritorno. Come alla fine di quello di andata, è la Juventus di Rita Guarino che continua a fare da padrona: le bianconere battono le ragazze dell'Empoli 2-1 in una partita equilibrata e difficile. Girelli (12 gol in 12 partite) e Cernoia rendono inutile il gol bellissimo di Acuti e lanciano la Juventus in fuga. La Fiorentina risponde comunque presente e batte 6-1 la Florentia con Bonetti e mauro grandi mattatrici. Il big match di oggi sorride al Milan: le ragazze di Ganz battono 3-2 la Roma, nonostante vadano sotto di due reti grazie alla doppietta della Thomas. Rossonere vive con Thorvaldsdottir, Jane e la doppietta della stessa Thorvaldsdottir che regala tre punti importanti per la classifica. Inter che batte 3-0 il Verona con Tarenzi, marinelli e Merlo e ottiene tre punti importanti. Crollo del Bari sconfitto dal Sassuolo con i gol di Monterubbiano e della solita Sabatino. Il Tavagnacco batte 1-0 l'Orobica e tre punti importantissimi per non retrocedere nel primo di due scontri importanti per le ragazze friulane.

RISULTATI

TAVAGNACCO-OROBICA 1-0

SASSUOLO-BARI 2-0

VERONA-INTER 0-3

FIORENTINA-FLORENTIA 6-1

EMPOLI-JUVENTUS 1-2

MILAN-ROMA 3-2