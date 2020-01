Milan, in netta crescitae crede nell'Europa ma con un occhio sempre al mercato

Il Milan sta vedendo la luce in fondo al tunnel? Forse. I rossoneri hanno appena concluso una settimana con tre successi consecutivi (cosa che non capitava da molti mesi da queste parti) in cui hanno finalmente iniziato a segnare con una certa facilità.

Il Milan può sperare di essere sulla strada giusta e se c'è un momento per accelerare è questo visto che i rossoneri sono attesi da due gare sulla carta abbordabili contro Brescia e Verona. Inoltre ora l'Europa League è a solo due punti: Riuscire a raggiungere la competizione europea vorrebbe dire salvare una stagione che sembrava ormai compromessa qualche mese fa.

IL MERCATO

Nelle ultime due vittorie in campionato Paquetà, Piatek e Suso non sono entrati in campo nemmeno un minuto segno di essere ai margini di questo nuovo Milan. Tutti e tre erano di fatto protagonisti ed ora non lo sono più anzi sono in uscita in attesa di offerte soddisfacenti. La loro avventura rossonera si avvicina sempre più alla conclusione