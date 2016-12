Risultato Lazio - Fiorentina diretta, LIVE Serie A 2016/17 - Keita, Biglia, Zarate, Radu! (3-1)

Google Plus

Per questa sera è tutto! Restate con noi per la cronaca delle due partite in programma. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte!

Lazio che si ritrova terza in classifica; agganciato il Napoli e Roma a -1. Fiorentina ottava, adesso a -7 dalla zona Europa

49' - Finisce qui! 3-1 della Lazio ai danni della Fiorentina!

48' - Lancio per Kalinic, Marchetti gli mangia in testa e blocca

46' - Quattro minuti di recupero!

45' - RADUUUUU CHIUDE LA GARAAAA! IMMOBILE ORCHESTRA IL CONTROPIEDE, GRAN PALLA PER L'AVANZATA DI RADU CHE INCROCIA SUL PALO LONTANO! 3-1!

42' - IMMOBILE! Riceve palla in profondità, finta e controfinta a De Maio che lo spedisce sul fondo e fa risultare il suo destro ininfulente

40' - Entra Murgia al posto di Cataldi

38' - Sanchez insacca il 2-2, con la mano. Annullato il gol!

37' - ASTORI! Piattone scoccato a centro area, Wallace e Marchetti si rifugiano in angolo

36' - Entra Chiesa per Tello, ultimo cambio viola

35' - Profondo il calcio piazzato di Bernardeschi, non può arrivare De Maio

33' - KISHNA! Lotta con Sanchez poi scarica la conclusione in equilibrio precario, Marchetti ripsonde presente

33' - Entra Wallace per Felipe Anderson

32' - Traversone lungo di Oliveira, Kalinic si coordina ma non riesce ad impattare di testa

30' - Radu lotta spalla a spalla con Bernardeschi, steso. Giallo per il 10 della Fiorentina

29' - Punizione di Zarate che si stampa sulla barriera, poi non trova fortuna Vecino

27' - BERNARDESCHI! Sinistro al veleno, si allunga Marchetti. La Fiorentina ci crede

25' - BERNARDESCHI! Altra conclusione dai 30 metri, Marchetti era sulla traiettoria

23' - Entra Kishna al posto di Keita, primo cambio per Inzaghi

21' - VECINO! Destro dalla distanza, Marchetti in due tempi

19' - ZARATEEEEEE! 2-1! TELLO RICEVE IN SOLITARIA SULL'OUT DI DESTRA. SCARTA DE VRIJ E SERVE ZARATE, CHE RICEVE ED INSACCA DOPO UN TENTATIVO DI RINVIO DI BIGLIA

17' - ZARATE! Avanza al piccolo trotto verso la porta, poi destro da distanza siderale che muore tra le braccia di Marchetti

15' - LULIC! Suggerimento di Keita, fendente strozzato che finisce in bocca a Tatarusanu

14' - Ilicic esce dal campo, al suo posto Zarate

13' - Ammonito Bastos per proteste

12' - Uno - due messo in scena da Keita ed Immobile; quest'ultimo riceve un pallone difficile da controllare e viene rimontato da Oliveira

11' - Tenta una conclusione Ilicic, murato dalla difesa laziale

9' - CATALDI! Risolve una mischia in area con una pretenziosa sforbiciata; alta

6' - Strappo pericoloso di Bernardeschi, apertura per Oliveira che regala palla a Marchetti

4' - Oliveira stende in maniera fallosa Anderson, giallo per lui

3' - MARCHETTI! RIGORE PARATO! Si butta a sinistra e respinge il rigore calciato da Ilicic

2' - RIGORE FIORENTINA! Bernardeschi recupera la sfera, viene chiuso ma un guizzo di Cristoforo costringe Biglia al fallo. Penalty

1' - Entra Cristoforo per Tomovic, portato all'ospedale per accertamenti dopo il calcione di Immobile

1' - Iniziano gli ultimi 45' minuti!

L' intensita e la velocità di palla iniziale della Lazio hanno messo alle corde la Fiorentina, incapace di reagire. Il gol di Keita ha scosso i gigliati i quali si sono proiettati in avanti. Da segnalare il grande lavoro di Oliveira sulla sinistra. Le ingenuità di Tello prima e Tomovic poi hanno regalato il 2-0 di Biglia

48' - Si chiude il primo tempo!

48' - BIGLIAAAAAA! ALTO E CENTRALEE, RADDOPPIO BIANCOCELESTE!

47' - RIGORE! RIGORE PER LA LAZIO! Palla in orizzontale di Tello, recupera Milinkovic-Savic che supera Tomovic, entra in area e viene spinto proprio dal terzino.

46' - Tre minuti di extratime

45' - Rientra in campo Tomovic, nulla di grave fortunatamente

44' - Scarpata involontaria ai danni di Tomovic. Non si riprende il terzino serbo e viene trasportato fuori in barella

41' - BERNARDESCHI! Ancora il solito Oliveira, ancora un cross: impatta bene l'azzurro ma non angola a sufficienza

40' - Oliveira arriva sul fondo, cross arretrato all'indirizzo di Ilicic che interviene con il tacco no riuscendo ad essere efficace

37' - Apertura interessante di Milinkovic per Keita, il senegalese fa rimbalzare il pallone una volta di troppo e non riesce ad agguantarlo

35' - Astori nello spazio per Oliveira, traversone basso rigettato. E' viva la Fiorentina

34' - Kalinic butta giù Cataldi, punizione biancoceleste

32' - Cross di Oliveira, si smarca Kalinic che riceve ma controlla in maniera errata. Sbroglia la retroguardia

30' - Esce temporaneamente dal campo Felipe Anderson, colpito nello scontro con De Maio

29' - Corre Anderson, assist centrale per Immobile che vede l'intervento in anticipo di De Maio

27' - Keita punta Tomovic, prende il fondo e crossa. Facile intervento di Tatarusanu

26' - Keita - al cerchio di centrocmapo - protegge palla ai danni di Tomovic, che gli frana addosso. Punizione

23' - KEITAAAAAAA! VANTAGGIO LAZIOOOOO! ANDERSON SERVE MILINKOVIC-SAVIC, CONTROLLO E TOCCO DENTRO PER KEITA CHE INCROCIA ALLA PERFEZIONE! 1-0

22' - IMMOBILE! Sponda di Radu nel cuore dell'area di rigore, lisciano Keita e De Vrij prima dell' arrivo di Immobile che alza troppo il mirino

20' - Radu scippa palla, avanza pericolosamente e serve Milinkovic-Savic. Il 21 si incarta con il pallone e sfuma l'opportunità

18' - Lazio maggiormente pericolosa rispetto ad una Fiorentina intenta solo a coprire

16' - Immobile cerca e trova Keita, tentativo con il sinistro sul piede di Tomovic

15' - Keita sradica il pallone a Ilicic, salta secco Vecino che lo stende. Punizione

13' - BERNARDESCHI! Sinistro centrale e debole dell'ala, blocca Marchetti

11' - Controllo a seguire di Lulic, sterzata e servizio per Anderson che tenta il destro al volo ma sbaglia il tempo della conclusione

9' - BASTOS! Schiaccia a terra il colpo di testa, Tatarusanu respinge di piede. Grande intervento

8' - Anderson monopolizza la corsia destra, cross basso e teso respinto in angolo

7' - Scodella Sanchez per il movimento di Kalinic, offside

5' - Sventagliata profonda per Immobile con De Maio tagliato fuori, si salvano i gigliari per il fallo di mano dell'ex Torino

4' - Felipe Anderson pesca Milinkovic-Savic in profondità, il serbo si abbassa e tenta un cross, respinto

2' - Biglia riceve appena fuori l'area, servizio per Keita che tenta di sfondare palla al piede ma viene chiuso

1' - Inizia la gara!

Uno sguardo agli spogliatoi

Ecco le formazioni ufficiali

Si gioca all'Olimpico, impianto da 82.310 posti a sedere situato a Roma

Diretta live Lazio - Fiorentina

Sousa opta per il collaudato 4-2-3-1. Tra i pali Tatarusanu, a sua protezione Astori e Rodriguez con Oliveira e Tomovic terzini. Mediana composta da Vecino e Borja Valero, Ilicic alle spalle dì Kalinic con Bernardeschi e Chiesa

Lazio - Fiorentina diretta live

Paulo Sousa e la Fiorentina hanno ritrovato l'amore e il feeling della scorsa stagione, almeno apparentemente. Le ultime due vittorie convincenti anche sotto il punto di vista della prestazione, hanno cancellato lo stop patito nel recupero contro il Genoa. Si riparte da un gioco pulito e preciso, da un Badelj direttore del centrocampo, da Ilicic e Bernardeschi frecce pungenti. Ma soprattutto da un Kalinic che trasforma in oro tutto ciò che sbatte contro il suo piede. E non abbiamo ancora ammirato il vero Borja Valero, ago della bilancia dei gigliati. Adesso la Lazio per proseguire la rincorsa alla tanto agoniata Europa. A Roma con il coltello tra i denti.

Sousa in conferenza stampa

Lazio - Fiorentina live

Inzaghi sceglie il 4-3-3. In porta Marchetti, difesa a quattro composta - destra verso sinistra - da Bastos, De Vrij, Radu e Lulic. Biglia vertice basso, con Cataldi e Milinkovic-Savic mezz'ali. Terzetto d'attacco formato da Felipe Anderson e Keita a supporto di Immobile

Lazio che vola sulla falsariga della stagione 2014-2015, quando Pioli riuscì ad agguantare una brillante qualificazione ai preliminari di Champions. Inzaghi ha donato un'identità ad un gruppo formato da pochi leader, ma tanti giocatori validi. Nelle ultime sette gare, cinque vittorie, un pareggio ed una sconfitta, subita nel derby contro la Roma. L'ultimo match ha visto i biancocelesti opposti alla Sampdoria; grinta e sicurezza, reti di Milinkovic-Savic e Parolo. Brilla - inoltre - di luce propria Felipe Anderson, vero crack di questa stagione. Deve ritrovare il killer instinct Immobile, a secco da 5 giornate (non succedeva dal 2013). Battere la Fiorentina, quindi, per iscriversi tra le big di questo campionato.

Le parole di Inzaghi

Lazio - Fiorentina diretta

La prewiew della gara, fornita dalla nostra redazione

Sono 67 i precedenti tra Lazio e Fiorentina giocati all'Olimpico. I biancocelesti contano 32 vittorie, i viola 14 mentre sono 21 le gare terminate in pareggio. L'ultimo head to head risale al maggio dell'anno in corso, quando i capitolini caddero 4-2 tra le mure amiche. Da segnalare il gol su rigore di Miro Klose, ultimo della sua carriera.

Arbitra Massimiliano Irrati coadiuvato da Preti e Tegoni, quarto uomo Longo. Addizionali di porta i signori Mazzoleni e Maresca

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Lazio - Fiorentina, diciassettesima giornata del campionato cadetto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia