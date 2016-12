Rugani, Caldara, Romagnoli: luminoso futuro azzurro all'orizzonte

Photo by "Alfredo Pedullà"

Finalmente giovani, soprattutto italiani, utili per il presente e il futuro della nostra nazionale. Giampiero Ventura può ancora godersi per qualche anno il blocco juventino formato da Barzagli, Bonucci e Chiellini, ma alle loro spalle ci sono già diversi ragazzi che sono pronti a dire la loro. Il futuro della retroguardia azzurra passa principalmente per Daniele Rugani, Mattia Caldara e Alessio Romagnoli. Tutti e tre stanno disputando un campionato straordinario, prestazioni che hanno portato a un balzo impressionante dei loro rispettivi valori: complessivamente superiamo i 100 milioni di euro.

Nota lieta per calcio italiano che, da diversi anni, sta iniziando a prendere più sul serio il discorso riguardante la coltivazione dei propri giovani. Questo discorso è da sempre un punto fermo dell'Atalanta, società molto attenta alla crescita dei propri giovani provenienti dal settore giovanile. A Bergamo sono esplosi altri ragazzi talentuosi, in primis Mattia Caldara. Il centrale classe '94 si era già messo in mostra lo scorso anno a Cesena e da quest'anno è il perno difensivo di Giampiero Gasperini, tecnico molto bravo a valorizzare i propri gioiellini. Non è necessario e opportuno caricare di pressioni questo ragazzo, paragonandolo ai leggendari difensori italiani del passato, ma le qualità e il potenziale sono impressionanti, tanto da renderlo oggetto del desiderio di Juventus e Milan. Senso della posizione e carisma, siamo in buone mani per il futuro.

Discorso simile per Alessio Romagnoli. Lui è cresciuto nel vivaio della Roma, ma a farlo diventare grande è stato il Milan, società che ha investito ben 25 milioni di euro. Adesso il suo valore si è raddoppiato, e sta già ricoprendo un ruolo importante all'interno della nazionale, giocando qualche partita da titolare al posto di Chiellini. Ha un sinistro educato e una sicurezza simile a quella di un veterano. Il futuro? E' tutto dalla sua parte.

Daniele Rugani ha più esperienza rispetto agli altri, avendo già vissuto una stagione da protagonista nell'Empoli di Maurizio Sarri. E' stato proprio l'attuale tecnico del Napoli a dargli fiducia e a farlo diventare grande grazie alla sua straordinaria intelligenza calcistica. Adesso si è ritagliato uno spazio importante nella Juventus e c'è da dire che i risultati sono stati sempre positivi.

Sembra un discorso già scritto. Barzagli, Bonucci e Chiellini sostituiti alla grande da Rugani, Caldara e Romagnoli. Che bella difesa, che futuro per la nostra Italia!