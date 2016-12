Il punto sull'ultima giornata del 2016 del Campionato Primavera

Il 2016 del Campionato Primavera va in archivio con una dodicesima giornata che non regala grosse sorprese ai vertici dei tre gironi. L'Hellas Verona, nonostante il pareggio per 1-1 contro il Cesena, riesce a conservare il primo posto dall'assalto della Fiorentina, vincitrice per 4-2 contro il Napoli. Al 3° posto si stagliano Lazio e Sampdoria, con i biancocelesti che riescono a battere il Milan in trasferta per 3-0, mentre i blucerchiati escono vittoriosi di misura dalla sfida contro il Trapani. Nel Girone B la Juventus supera il Pescara con un netto 3-0. Alle spalle dei bianconeri si piazza il Chievo, autore di un perentorio 3-1 sull'Ascoli. In terza posizione rallenta il Torino, che non va oltre il 2-2 contro l'Udinese. Infine, nel Girone C, vince ancora l'Inter, che batte 2-0 il Bologna conservando il 1° posto. Alle sue spalle rimane la Virtus Entella, nonostante il k.o. nel derby con il Genoa. La Roma non approfitta di questo passo falso a causa della sconfitta per 1-0 a Zingonia contro l'Atalanta, venendo cosí agganciata al 3° posto proprio dai bergamaschi.

Girone A

L'Hellas Verona è chiamato a vincere per acquisire il titolo di campione d'inverno con un turno d'anticipo, ed invece i gialloblu di Pavanel non vanno oltre un semplice 1-1 contro il Cesena: al vantaggio romagnolo segnato da Akammadu su calcio di rigore, risponde Pavan al 53'. Al 2° posto si riavvicina quindi la Fiorentina, che al termine di una partita rocambolesca batte il Napoli per 4-2: nel giro di mezz'ora i viola si portano sul 2-0 grazie alle reti di Valencic e Diks; i partenopei reagiscono accorciando prima le distanze con Liguori e giungendo al pareggio poi con Negro; l'equilibrio dura poco, perché dopo appena 3 minuti Caso riporta in vantaggio i padroni di casa, che poi chiudono la partita con Mlakar. Il Milan si deve arrendere alla forza realizzativa di Rossi, che trascina la sua Lazio ad una vittoria fondamentale in chiave classifica. Il centravanti biancoceleste non solo sblocca l'incontro dopo 24 minuti, ma successivamente si dimostra particolarmente cinico dal dischetto, infatti le altre due reti le realizza dagli undici metri. Il Trapani invece viene beffato dal gol di Balde al 20', grazie al quale la Samp ottiene tre punti fondamentali in chiave 3° posto.

RISULTATI

Fiorentina - Napoli 4-2

15' Valencic (F) 30' Diks (F) 47' Liguori (N) 69' Negro (N) 72' Caso (F) 83' Mlakar (F)

Latina - Perugia 1-1

59' Di Nolfo [r.] (P) 74' Di Nardo (L)

Milan - Lazio 0-3

24' Rossi 41' Rossi [r.] 56' Rossi [r.]

SPAL - Brescia 3-0

25' Shaka Mawuli 47' Ubaldi 65' Ubaldi

Spezia - Vicenza 0-0

Trapani - Sampdoria 0-1

20' Balde

Hellas Verona - Cesena 1-1

45' Akammadu [r.] (C) 53' Pavan (HV)

CLASSIFICA

Hellas Verona 27 Fiorentina 25 Lazio 24 Sampdoria 24 Latina 20 Milan 20 SPAL 19 Napoli 19 Cesena 16 Vicenza 13 Brescia 9 Spezia 7 Perugia 6 Trapani 5

PROSSIMO TURNO (14/1/17):

Brescia - Fiorentina

Cesena - Milan

Lazio - SPAL

Napoli - Hellas Verona

Perugia - Spezia

Sampdoria - Latina

Vicenza - Trapani

Girone B

La Juventus non fallisce l'appuntamento con la vittoria sbarazzandosi del Pescara con un secco 3-0: Coccolo, Keane e Clemenza gli autori delle reti. Non perde terreno il Chievo, che vince in trasferta ad Ascoli per 3-1: dopo il vantaggio marchigiano siglato da Busti, i veneti ribaltano il risultato con Liberal, Pogliano e Depaoli. Il Torino non va oltre il 2-2 con l'Udinese e perde due punti fondamentali in chiave classifica: Vasko porta in vantaggio i friuliani che vengono rimontati dal gol di Buongiorno al 37'; nella ripresa i bianconeri tornano avanti con Djoulou, ma nel finale Rivoira sigilla la definitiva parità. L'Empoli batte con un rocambolesco 4-2 il Bari: i toscani si portano sul 2-0 nella prima mezz'ora di gioco grazie alle reti di Manicone e Zini; Portoghese con una doppietta (il secondo su rigore) riporta il match in parità, ma nel finale ancora Manicone e Carradori consegnano la vittoria alla compagine empolese. Il Benevento fa suo il derby campano contro l'Avellino: Arciello e Lucignano nel giro di 60 secondi (20'-21') realizzano due reti che indirizzano la sfida in favore degli irpini; i Sanniti non ci stanno e ribaltano il risultato tra primo e secondo tempo con i gol di Brignola (doppietta) e Crudo; Dragone, su calcio di rigore, pareggia i conti, ma all'88' Pinto sigla la rete del definitivo 4-3 in favore del Benevento.

RISULTATI

Pescara - Juventus 0-3

24' Coccolo 47' Keane 59' Clemenza

Avellino - Benevento 3-4

20' Arciello (A) 21' Lucignano (A) 30' Brignola (B) 58' Brignola (B) 72' Crudo (B) 77' Dragone [r.] (A) 88' Pinto (B)

Empoli - Bari 4-2

27' Manicone (E) 31' Zini (E) 35' Portoghese [r.] (B) 72' Portoghese (B) 74' Manicone (E) 94' Carradori (E)

Torino - Udinese 2-2

25' Vasko (U) 37' Buongiorno (T) 55' Djoulou (U) 86' Rivoira (T)

Ascoli - Chievo 1-3

3' Busti (A) 21' Liberal (C) 61' Pogliano (C) 77' Depaoli (C)

Carpi - Cittadella 0-0

Sassuolo - Pro Vercelli 0-0

CLASSIFICA

Juventus 28 Chievo 27 Torino 25 Sassuolo 23 Empoli 21 Udinese 21 Bari 16 Cittadella 13 Carpi 12 Pro Vercelli 12 Benevento 11 Pescara 10 Ascoli 8 Avellino 7

PROSSIMO TURNO (14/1/17):

Bari - Avellino

Benevento - Ascoli

Chievo - Carpi

Cittadella - Torino

Juventus - Empoli

Pro Vercelli - Pescara

Udinese - Sassuolo

Girone C

L'Inter di Stefano Vecchi conserva il primato in classifica grazie al 2-0 sul Bologna: decidono nel finale le reti di Belkheir e Pinamonti. Alle spalle dei nerazzurri si ferma la Virtus Entella, battuta nel derby dal Genoa: i chiavaresi si portano in vantaggio dopo 4 minuti con Puntoriere, poi Benedetti e Pellegri spostano la sfida sulla sponda rossoblù. Rallenta anche la Roma, sconfitta per 1-0 dall'Atalanta: decide la rete di Capone al 24'. Roboante ed importante successo del Crotone sul Pisa: 4-0 il risultato finale grazie alla tripletta di Pupa ed al gol di Galli. Da segnalare inoltre la doppietta con la quale Bonfiglio permette al Palermo di battere 3-1 il Cagliari e la tripletta con la quale Tribelli consente al Frosinone di superare con il risultato di 3-1 la Salernitana. Nel prossimo turno interessante sfida al vertice tra Inter - Genoa.

RISULTATI

Ternana - Novara 1-1

59' Vittori (T) 76' Bellich (N)

Frosinone - Salernitana 3-1

6' Paolella (S) 13' Tribelli [r.] (F) 47' Tribelli (F) 73' Tribelli (F)

Crotone - Pisa 4-0

2' Pupa 37' Pupa 54' Pupa 76' Galli

Palermo - Cagliari 3-1

8' Piras (C) 27' Bonfiglio [r.] (P) 38' Briukhov [aut.] 48' Bonfiglio (P)

Bologna - Inter 0-2

78' Belkheir 93' Pinamonti

Atalanta - Roma 1-0

24' Capone

Genoa - Virtus Entella 2-1

4' Puntoriere (VE) 29' Benedetti (G) 56' Pellegri (G)

CLASSIFICA

Inter 30 Virtus Entella 28 Roma 27 Genoa 27 Atalanta 26 Palermo 20 Bologna 17 Novara 17 Crotone 16 Cagliari 13 Ternana 7 Frosinone 7 Pisa 7 Salernitana 3

PROSSIMO TURNO (14/1/17):

Cagliari - Crotone

Inter - Genoa

Novara - Palermo

Pisa - Bologna

Roma - Ternana

Salernitana - Atalanta

Virtus Entella - Frosinone