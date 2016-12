Serie A, Giudice Sportivo - In nove saltano l'ultima del 2016: due giornate a Felipe Melo

Serie A, Giudice Sportivo - In otto saltano l'ultima del 2016: due giornate a Felipe Melo

E' costata due giornate di squalifica l'espulsione rimediata sul campo del Sassuolo a Felipe Melo, che oltre a saltare la sfida di mercoledì contro la Lazio non sarà a disposizione di Stefano Pioli anche nella prima gara dell'anno nuovo. Il tecnico neroazzurro dovrà inoltre fare a meno di Joao Mario, appiedato per cumulo di ammonizioni. La motivazione del Giudice Sportivo alla base della squalifica di Melo, si legge nel comunicato, è la seguente: "Per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, all'atto della notifica del provvedimento di espulsione, tenuto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara". L'ex Juve guarderà da casa anche la sfida contro l'Udinese alla ripresa dei giochi.

In sette, invece, salteranno a piè pari l'ultima gara dell'anno solare 2016. In primis, Mattia Perin, protagonista in negativo del rovente finale di Genoa-Palermo. Dopo la rimonta dei rosanero, il portiere ha spinto al suolo l'attaccante rosanero Ilja Nestorovski, gesto che non è passato inosservato al direttore di gara che ha immediatamente espulso l'estremo difensore genoano. Tuttavia, il portiere del Grifone salterà soltanto la trasferta di Torino, cedendo il suo posto presumibilmente a Lamanna. Juric che dovrà rinunciare anche a Rigoni, che diffidato ha ricevuto il giallo che lo ha conseguentemente portato alla squalifica.

Valerio Verre (Pescara), Roberto Colombo (Cagliari), Alex Cordaz (Crotone), Mauricio Isla (Cagliari), e Rade Krunic (Empoli) sono gli altri cinque che non potranno scendere in campo nella tre giorni del diciottesimo turno del campionato di Serie A.