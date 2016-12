Il Sassuolo fa la conta dei superstiti in vista della trasferta di Cagliari

Sassuolo decimato in vista della trasferta di Cagliari

Una sfortuna senza fine. La forte macumba, che aleggia sulla cittadina emiliana da qualche mese, non ne vuole sapere di abbandonare il "Ricci" e la lunga serie di infortuni che ha colpito il Sassuolo si alimenta sempre più. Sgorga di uomini l'infermeria neroverde. Gli ultimi in ordine di tempo costretti a fermarsi ai box sono stati i centrocampisti Simone Missiroli e Lorenzo Pellegrini, usciti malconci dalla sfida giocata, e persa di misura dal Sassuolo contro l'Inter di Stefano Pioli.

Per tutti e due si tratta di una ricaduta, avendo entrambi, nell'ultimo periodo, già smaltito lievi infortuni muscolari. Da valutare ora quanto ci vorrà per recuperarli per la seconda volta nel giro di poche settimane. I due centrocampisti neroverdi si aggiungono ad una lista di indisponibili davvero lunga, foltissima, che comprende tra gli altri il desaparecidos Berardi, oltre a Duncan e Cannavaro. Migliorano invece le condizioni di Letschert e Politano, anche se comunque continuano a svolgere solo lavoro differenziato.

In virtù delle numerose assenze, è in alto mare l'undici che mister Eusebio Di Francesco opporrà al Cagliari nell'ultima partita del 2016. Per la trasferta sarda si valuta la possibilità di un cambio modulo, passando dal consueto 4-3-3 ad un inedito 4-2-3-1. Consigli difenderà i pali dei neroverdi, linea difensiva a quattro composta da Lirola, Antei, Acerbi ed il ristabilito Peluso. Linea verde per ciò che riguarda gli stantuffi di centrocampo, con i giovani Sensi e Mazzitelli ad agire in mediana. L'attacco peserà sulle spalle di Matri, supportato dai fantasisti Defrel, Ricci e Ragusa. Resta in preallarme Iemmello, che però è destinato a partire, almeno inizialmente, dalla panchina.

Questa mattina è in programma l'ultima seduta di allenamenti per i neroverdi, rigorosamente a porte chiuse allo Stadio "Ricci". Alle 12:40 parlerà Di Francesco in conferenza stampa e nel pomeriggio la squadra partirà alla volta della Sardegna.