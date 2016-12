Coppa Italia Primavera: Fiorentina, Virtus Entella, Roma ed Inter alle semifinali

Roma Primavera - Lazio Primavera, Coppa Italia Primavera. Fonte: goal.com

Con il Campionato Primavera in pausa fino al 14/1, tutte le luci della ribalta del mondo giovanile sono puntate sulla Coppa Italia, dove sono andati in scena i Quarti di Finale. Quello più atteso ovviamente era il derby laziale tra Roma e Lazio, con i giallorossi che con una prova di forza impressionante sono riusciti ad eliminare gli acerrimi rivali. La squadra di De Rossi, come quasi sempre in questa stagione, si è dimostrata letale in fase di realizzazione andando in rete per ben 4 volte nel giro di 37 minuti. Soleri ha aperto le marcature al 13', seguito da Tumminello che ha raddoppiato al 28'. Frattesi alla mezz'ora ha siglato il 3-0, poi prima dell'intervallo Soleri ha chiuso definitivamente la sfida realizzando la doppietta personale. L'attaccante giallorosso ha poi completato il tabellino con il gol del 5-0 al 55'. Una disfatta molto pesante per la squadra di Bonatti ed inaspettata considerando l'andamento avuto dalla compagine biancoceleste in quest'ultima parte di campionato. Per la Lazio ora c'è possibilità di metabolizzare questa sconfitta durante la pausa natalizia per poi tornare in campo a Gennaio contro la SPAL con lo spirito che ha contraddistinto la stagione biancoceleste fino ad ora.

Per la Roma invece alle semifinali ci sarà l'Inter che si è sbarazzata dell'Atalanta con un netto 3-1. La squadra di Vecchi non ha approcciato benissimo al match, infatti al 9' Zambataro è riuscito a portare in vantaggio i bergamaschi, ma Emmers e Zonta nel giro di 5 minuti hanno ribaltato il punteggio portando i nerazzurri avanti prima dell'intervallo. Nel secondo tempo l'Atalanta ha cercato di giungere al pareggio ma all'85' Rivas ha sigillato la qualificazione in favore dell'Inter con il gol del definitivo 3-1. Ora per la formazione di Vecchi si profila una semifinale molto bella ed entusiasmante contro la Roma. Una sfida che si è già ripetuta due volte in questa stagione e che ha visto i giallorossi trionfare in entrambe le occasioni: prima la vittoria in campionato con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Marchizza e Frattesi, poi il successo molto più importante in Supercoppa Italiana, giocata all'"Olimpico", per 4-0 con Tumminello grande protagonista con una doppietta, a cui hanno fatto seguito le reti di Keba e Marchizza. Ciò senza dimenticare ovviamente le semifinali delle Final Eight della passata stagione che hanno visto trionfare ancora la Roma dopo i calci di rigore. Una partita quindi che rappresenterà l'occasione per Vecchi ed i suoi di riscattare tutte le sconfitte maturate fino ad ora contro i giallorossi.

Nell'altra semifinale invece si affronteranno Virtus Entella e Fiorentina. I liguri hanno confermato lo "status" di sorpresa di questa stagione eliminando il Torino dalla competizione con il risultato di 2-1: Ganea e Mota hanno portato in vantaggio i chiavaresi, i granata hanno poi accorciato le distanze con Berardi all'86', ma il forcing finale del Torino non ha prodotto il pareggio. La squadra di Castorina ora sarà chiamata ad un impegno proibitivo come quello di battere la Fiorentina in Semifinale per accedere ad una storica Finale. Proprio i viola si sono resi protagonisti di una qualificazione agguantata all'ultimo secondo utile dei tempi supplementari. Infatti la sfida con l'Empoli si è prolungata oltre il 90' a causa del pareggio nei tempi regolamentari firmato da Pinto, che aveva portato in vantaggio la Fiorentina, e Olivieri, andato a segno su calcio di rigore. La partita si è dimostrata vibrante, bella e spettacolare con occasioni da una parte e dall'altra ma a deciderla ci ha pensato Mosti che al 120' ha regalato la qualificazione alla squadra viola. Si profilano dunque due semifinali estremamente equilibrate, con la certezza che entrambe le sfide garantiranno grande spettacolo ed emozioni.

RISULTATI:

Roma - Lazio 5-0

13' Soleri 28' Tumminello 30' Frattesi 37' Soleri 55' Soleri

Torino - Virtus Entella 1-2

49' Ganea (VE) 79' Mota (VE) 86' Berardi (T)

Empoli - Fiorentina 1-2 d.t.s.

18' Pinto (F) 47' Olivieri [r.] (E) 120' Mosti (F)

Inter - Atalanta 3-1

9' Zambataro (A) 40' Emmers (I) 45' Zonta (I) 85' Rivas (I)

SEMIFINALI (ANDATA 7/1/17-RITORNO 25/1/17):

Fiorentina - Virtus Entella

Inter - Roma