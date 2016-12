Serie A - Il Cagliari esulta con Farias, il Sassuolo cade 4-3

Cagliari e Sassuolo si sfidano in una delicata sfida per entrambre le squadre. Al Sant'Elia i rossolu sono in cerca di riscatto dopo la deludente sconfitta contro l'Empoli. Emiliani reduci dalla sconfitta con l'Inter e vogliosi di muovere una classifica che si mantiene pericolosa da troppo tempo. Partita molto dura nel primo tempo, non molte le occasioni da rete ma ritmi comunque elevati. Rafael è miracoloso su Defrel, poi la partita si sblocca al 13' con Marco Sau, su azione d'angolo e viene dominata per buona parte dal Cagliari durante il primo tempo con il Sassuolo in difficoltà. Poi la partita cambia e Adjapong e Pellegrini ribaltano la situazione, col centrocampista che viene espulso pochi istanti dopo la sua rete per una brutta entrata su Di Gennaro. Nella ripresa succede di tutto, Acerbi sembra chiudere il match ma il gol di Borriello e la doppietta di Farias portano i tre punti ai rossoblu.

Le formazioni

Rastelli è costretto a schierare Rafael fra i pali al posto di un febbricitante Marco Storari, il quale si accomoda in panchina. In difesa torna a destra Pisacane, in mezzo fuori Ceppitelli per fare spazio a Salamon che torna in campo dopo il match contro il Pescara, al suo fianco confermato Bruno Alves e sulla sinistra gioca Marco Capuano. A metà campo confermati Dessena e Padoin, torna titolare Davide Di Gennaro, a dispetto delle quotazioni della vigilia. Barella agisce in posizione di trequartista, con lui Farias e davanti Marco Sau.

Risponde Eusebio Di Francesco con il 4-3-3, e con Consigli fra i pali, coperto dalla difesa composta da Lirola a destra, Antei e Acerbi in mezzo e Peluso a sinistra. Centrocampo con Sensi in cabina di regia, affiancato da Lorenzo Pellegrini e Mazzitelli. Davanti Adjapong e Ragusa a sostegno di Gregoire Defrel.

La partita

Si apre il match con una contestazione dei tifosi sardi verso le recenti deludenti prestazioni della squadra cagliaritana. Subito alto in avvio di partita il baricentro del Sassuolo, con il tridente offensivo che cerca di non far giocare il Cagliari palla a terra. Vanno inizialmente in difficoltà i centrocampisti rossoblu, ma è concentrata la coppia centrale difensiva che evita pericoli per Rafael. E' però chiamato in causa il portiere brasiliano, alla quinta presenza stagionale, quando all'11' sugli sviluppi di un corner dalla sinistra Defrel si trova il pallone sui piedi e calcia a botta sicura, miracolosa la risposta dell'estremo difensore del Cagliari. Il pericolo corso sveglia il Cagliari che comincia a macinare gioco, sfruttando soprattutto gli inserimenti di Farias e Sau, e le verticalizzazioni di Di Gennaro. Proprio Farias si guadagna al 12' un calcio di punizione dal limite dell'area che viene messo in angolo dalla barriera. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina la palla arriva a Sau che in posizione regolare calcia trovando la respinta di Consigli ma la palla torna fra i suoi piedi e per l'attaccante sardo è un gioco da ragazzi insaccare a porta vuota.

L'1 a 0 galvanizza gli uomini di Rastelli e i tifosi, che tornano a sostenere i giocatori rossoblu. Si scaldano gli animi in campo e fioccano le prime ammonizioni, per Ragusa e Adjapong. Gioca un bel calcio il Cagliari ma viene punito proprio nel suo momento migliore dal terribile uno due del Sassuolo che trova il pareggio grazie ad una magia di Mazzitelli che pesca Adjapong, bravo a battere un rivedibile Rafael, e passa addirittura in vantaggio grazie alla perla di Pellegrini che porta palla dalla trequarti e calcia dal limite dell'area trovando l'angolo basso alle spalle del portiere brasiliano. Passa un minuto e la partita ha un'altra svolta, perché proprio Pellegrini entra malissimo su Di Gennaro e si vede sventolare un cartellino rosso, forse eccessivo, dall'arbitro Celi.



Si riprende il Cagliari, che prova a farsi vedere con Sau, bravo a girarsi ma è troppo debole la conclusione che termina fra le mani di Consigli. Rastelli toglie Dessena che non prende bene il cambio e reagisce scalciando un cartellone pubblicitario, al suo posto il recuperato Marco Borriello. Le ultime emozioni di questo primo tempo sono un contropiede sfruttato malissimo da Sensi che calcia alto e dal colpo di testa di Ragusa che si spegne di pochi centimetri sul fondo.

Nella ripresa il Sassuolo prova a tenere il pallone, aspettando il momento giusto per attaccare negli spazi che il Cagliari deve concedere. Sensi sfrutta malissimo un contropiede all'52' sbagliando l'ultimo passaggio, poi però, al 57' Ragusa fugge a Salamon, viene rimontato da Pisacane che lo mette giù. Per Celi è calcio di rigoreche Di Francesco affida ad Acerbi il quale spiazza Rafael e sigla il gol del 3 a 1 per gli emiliani. Passano quattro minuti ed arriva la reazione della squadra di Rastelli con Farias che salta due avversari sulla trequarti e punta verso la porta scaricando poi per Borriello che di destro, cadendo, riesce ad insaccare alla destra di Consigli.



Alza i ritmi il Cagliari, Borriello sfiora la doppietta di testa, Rastelli inserisce anche Joao Pedro per Pisacane e passa alla difesa a 3 mentre Di Francesco si copre con Terranova. Passano i minuti, Di Francesco abbassa il baricentro dei suoi ma la squadra di Rastelli continua a premere e a tenere il pallone. Di Gennaro torna ad ingranare, Joao Pedro sfiora il gol di testa, emulato da Barella pochi minuti dopo, poi, i rossoblu trovano il gol del pareggio: Ragusa sbaglia ad allontanare un cross di Joao Pedro dalla sinistra, Farias raccoglie il pallone e calcia verso la porta trovando una deviazione con Sau che forse tocca il pallone, il quale termina in rete. Entra anche Giannetti per Sau, il Cagliari è tutto all'attacco alla ricerca del clamoroso gol partita che arriva al 76' ancora con Farias che parte dalla trequarti sistema il pallone sul destro e fa partire un destro a giro che si insacca nell'angolo basso alla sinistra di Consigli.

Poche emozioni in un finale nel quale sale in cattedra Farias che riesce a tenere spesso impegnati i giocatori di Di Francesco, l'ultima occasione è per Giannetti che si fa parare la spettacolare rovesciata dal portiere avversario e sulla respinta non riesce ad insaccare a porta vuota.

Finisce 4 a 3 per il Cagliari, la squadra di Rastelli sale a 23 punti in classifica mentre il Sassuolo resta a 17 punti e ringrazia il Pescara che ferma sul pareggio il Palermo.

Grande reazione dei rossoblu, ora Rastelli può festeggiare il Natale con più tranquillità.