Serie B: vigilia natalizia impreziosita da tanti bei match, occhio alle sfide di Hellas Verona e Frosinone

Come di consueto, vigilia di calcio per le ventidue di serie B, impegnate nell’ultima gara del 2016 e pronte a concludere nel migliore dei modi l’anno solare. Su tutte, decisa a restare in vetta l’Hellas Verona, impegnata nella delicatissima sfida contro il Carpi. Gli Scaligeri, primi a +2 dal Frosinone, non avranno però vita facile, considerando soprattutto lo stato di forma dei ragazzi di Castori, tornati temibili dopo un lungo periodo di prestazioni altalenanti. Pronto all’eventuale sorpasso, al contrario, proprio il Frosinone, che nel big match di giornata tenterà di superare il temibilissimo Benevento, terzo e vera sorpresa di questa Lega B. I ciociari sono inevitabilmente favoriti, occhio però agli Stregoni di Baroni. Turno sulla carta agevole, invece, per la Spal, decisa a riprendere subito il percorso vincente interrottosi a causa dello stop in casa della Pro Vercelli. Gli Estensi dovrebbero partire favoriti, occhio però ai feriti umbri, costretti a fare punti pur di non peggiorare una situazione già nera di suo.

Novanta minuti ostici e da non sottovalutare, poi, per il Cittadella, contro un Vicenza reduce a ben due turni ricchi di successi. I biancorossi infatti, grazie a sei punti in centottanta minuti, vogliono tenersi ancora lontani dalla zona rossa, così come i veneti cercheranno di non perdere ulteriori punti in vista del prosieguo della stagione, continuando a sognare un posto nei playoffs. Sempre parlando di collettivi nobili, gara in casa per il Perugia, che contro il Latina non avrà di certo vita facile, essendo i laziali senza sconfitte da più di cinque turni. I nerazzurri, però, proveranno comunque a vincere, allontanandosi sempre più dalle ultime posizioni e rientrando, perché no, tra le prime della piazza.

Non vuole fallire, inoltre, il Bari, troppo spesso altalenante e dunque poco vincente nelle ultime stagioni. Dopo un inizio sottotono, la nuova creatura di Colantuono sta però cominciando a marciare e contro l’Ascoli si proverà sicuramente a conquistare i tre punti. Occhio, però, ai Picchi, autori di un gioco capace spesso di imbrigliare altri e più forti collettivi. Scivolata in basso, gara casalinga per la Virtus Entella, contro un Novara meno pungente rispetto alle scorse stagioni ma comunque sempre pronto a colpire. Davvero difficile fare pronostici.

Tra le formazioni costrette a lottare per la salvezza, sfida in casa molto dura per il Pisa, contro uno Spezia ripresosi dopo numerosi turni sottotono. I ragazzi di Gattuso proveranno a conquistare tre punti vitalissimi, frenando il collettivo ligure fortemente desideroso di playoffs. Sono contemplate sorprese. In casa, incrocio importante per il Brescia, che contro la Pro Vercelli avrà modo di migliorare un classifica poco felice anche a causa di una serie di sfortunati eventi. Le Rondinelle, però, non dovranno arroccarsi dietro questa convinzione, superando un collettivo sicuramente ordinato ma tutt’altro che imbattibile. Una chance importante per concludere al meglio il proprio anno.

Tesissimo derby campano, invece, per la Salernitana, che anche in questa Vigilia di Natale si ritroverà a disputare una gara delicata. Dopo quella contro il Cagliari dello scorso anno, infatti, i granata dovranno vedersela con l’Avellino, collettivo arrabbiato dopo la bruciante ed immeritata sconfitta contro il Bari. Difficile fare un pronostico, soprattutto considerando l’imprevedibilità dei derby tra collettivi situati nella regione del Sud Italia tanto amata dagli antichi romani. Sfida tra formazioni con l’acqua alla gola, infine, Cesena-Trapani: i siciliani, ultimi, non riescono a rialzarsi, i romagnoli devono incredibilmente fare i conti con una posizione di classifica lontanissima dalle più rosee previsioni.

DI SEGUITO LE GARE DI GIORNATA:

Pisa Spezia

Ascoli Bari

Avellino Salernitana

Brescia Pro Vercelli

Carpi Verona

Cesena Trapani

Entella Novara

Frosinone Benevento

Perugia Latina

Spal Ternana

Vicenza Cittadella