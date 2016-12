Pisa-Spezia: le probabili formazioni

Si respira un clima di grande entusiasmo a Pisa dopo la tormentata vicenda societaria che ha portato alla cessione del club a Giuseppe Corrado. Ora i nerazzurri possono concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato e al prossimo sentito match con lo Spezia.

Ma sono tanti i problemi per il tecnico Gattuso che deve fare la conta dei giocatori arruolabili. Sono infatti solo 12 gli uomini a disposizione del tecnico ex Palermo che deve integrare il gruppo con diversi ragazzi della Primavera. Gli assenti per il match di domani sono gli infortunati Crescenzi, Lazzari, Mudingayi, Montella, Lisuzzo e Varela che in settimana si è operato al ginocchio per un problema al menisco e starà fuori almeno 2 mesi.

Dunque scelte obbligate per Gattuso che dovrebbe schierare Ujkani in porta, Birindelli, Del Fabro, Fautario e Longhi in difesa, Verna, Golubovic e Mannini a centrocampo, con Peralta alle spalle di Eusepi e Cani in attacco.

Decisamente meno problemi per Di Carlo che deve rinunciare a Nenè, Errasti, Okereke e Sciaudone. Anche lo Spezia dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Chichizola in porta, De Col, Valentini, Terzi e Migliore in difesa, Vignali, Pulzetti e Maggiore a centrocampo, con Piccolo a supporto di Piu e Granoche. El Diablo è tornato ad essere decisivo con la doppietta che ha permesso allo Spezia di battere il Perugia e avvicinarsi alla zona Play Off.

Probabili formazioni

Pisa (4-3-1-2): Ujkani; Birindelli, Del Fabro, Fautario, Longhi; Verna, Golubovic, Mannini; Peralta; Eusepi, Cani. All.Gattuso

Spezia (4-3-1-2): Chichizola; De Col, Valentini, Terzi, Migliore; Vignali, Pulzetti, Maggiore; Piccolo; Piu, Granoche. All. Di Carlo

L'arbitro dell'incontro sarà il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, assistito dai signori Marco Citro di Battipaglia e Lorenzo Gori di Arezzo.

Il Quarto Uomo sarà Daniele Chiffi di Padova.

Fischio d'inizio fissato alle ore 12:30 all'Arena Garibaldi di Pisa.