Serie B - Tra Pisa e Spezia vince la noia: 0-0 all'Arena Garibaldi

Poco di natalizio nell'incontro tra Pisa e Spezia. Zero reti e zero occasioni per entrambe le squadre che alla fine si accontentano e portano a casa un punto. Con questo pari lo Spezia sale a quota 27 ed il Pisa a quota 21.

Per quanto riguarda le formazioni, 4-3-2-1 per il Pisa appena acquistato da Corrado, con Peralta e Lazzari a sostegno dell'unica punta Eusepi. Se la gioca a viso aperto lo Spezia di Di Carlo con un 4-3-3 con Piu, Granoche e Piccolo a comporre il tridente offensivo.

Partita molto combattuta nei primi minuti, con il Pisa che prova a rendersi più pericoloso con gli inserimenti di Peralta ma la difesa dello Spezia neutralizza bene. La prima conclusione del match arriva all'8' con Lazzari da distanza siderale, Chichinzola ha vita facile e blocca. Tanto pressing del Pisa che impedisce allo Spezia di giocare e, come logica conseguenza, non si vedono occasioni nei primi venti minuti salvo un'altra conclusione di Lazzari che si perde sul fondo. Al 31' lo Spezia costruisce la prima azione della sua partita con Migliore, che serve un pallone per la testa di De Col che si trasforma in assist per Piccolo, ma il suo tiro dal limite è facile preda di Ujkani. La prima frazione termina senza reti.

Parte bene lo Spezia nella ripresa, al 50' palla in profondità di Vignali verso Piu che gira subito il destro, ma il tiro termina alto sopra la traversa. Tre minuti più tardi ci prova Pulzetti dalla distanza, blocca Ujkani. I ritmi sono bassi anche nella ripresa e le occasioni si contano sulla dita di una mano. I due tecnici provano a cambiare qualcosa: Gattuso inserisce Cani e il debuttante Favale per Longhi e Lazzari mentre Maggiore e Deiola prendono il posto di Signorelli e Pulzetti nello Spezia. I cambi rallentano ancor di più il ritmo di una partita che ricorda più un'amichevole pre-natalizia che una partita di campionato.

Lo Spezia prova ad alzare il baricentro e al 78' crea la migliore chance del match fino a quel momento, con Migliore che fa la barba al palo con un tiro dalla lunga distanza. Nel finale ci prova timidamente anche il Pisa con Eusepi ma il risultato non cambia: all'Arena Garibaldi termina senza reti di il match tra Pisa e Spezia.