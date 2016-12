Serie B: prezioso successo del Cesena, Trapani battuto 3-1

Soffrendo forse più del dovuto, preziosissimo successo del Cesena, che supera 3-1 il Trapani salendo a quota ventidue punti. Avanti grazie a Kone, i romagnoli bissando a fine primo tempo con Garritano, subendo al 60' la marcatura di Rizzato. Pur provandoci, però, i romagnoli faticano a rimontare, abbandonando l'idea al momento del 3-1 messo a segno da Djuric.

Padroni di casa che scendono in campo adottando il 4-3-3: davanti ad Agliardi, difesa a quattro composta da Setola, Perticone, Ligi e Renzetti. Chiavi del centrocampo affidate a Schiavone, protetto ai lati dalle mezzali Kone e Cinelli. In attacco Djuric, sostenuto in fase di manovra offensiva da Di Roberto e Garritano. Un più difensivo 5-3-2, pronto a diventare 3-5-2, per gli ospiti, con il terzetto difensivo Casasola, Kresic e Legittimo a protezione di Farelli. Fazio e Rizzato gli esterni, incaricati di servire il tandem offensivo Petkovic-De Cenco. A centrocampo Colombatto, con ai lati Scozzarella e Coronado.

Gara subito offensiva da parte del Cesena, che già all'8' potrebbe segnare grazie a Perticone, pericoloso da corner ma impreciso al momento di concludere di testa. Il tentativo del centrale non anima però il gioco dei ragazzi di Camplone, che difficilmente riescono a scardinare una difesa siciliana arcigna e granitica. Alla lunga, però, i romagnoli fanno valere il maggiore tasso tecnico, passando in vantaggio alla prima, vera occasione di gara. Autore del gol bianconero, Kone, che al 24' si inserisce perfettamente in area battendo il portiere avversario. E' una rete importantissima, quella del Cesena, che fa però sprofondare sempre di più i siciliani.

Nonostante la necessità di pareggiare, però, il Trapani non riesce ad esporsi in maniera positiva, impelagando il proprio gioco nella zona centrale del campo. Quando il primo tempo sembra concludersi senza altri squilli, ecco il secondo lampo romagnolo, con un Garritano bravissimo a raddoppiare al 44' ribadendo in rete un tap-in di Di Roberto frenato dal palo. Davvero un bruttissimo colpo, per i ragazzi di Calori, doppiamente colpiti in un primo tempo povero comunque di occasioni.

Secondo tempo intenso, che comincia sui binari dell'atletismo da parte del Trapani, maggiormente offensivo grazie anche al cambio di Camplone, che lancia Ciaramitaro al posto di Colombatto. Ed è proprio la trazione anteriore dei siciliani a mettere in difficoltà il Cesena, che alla mezz'ora subisce un gol capace di riaprire la gara. Autore del prezioso 2-1, Rizzato, bravissimo a colpire di testa mandando in rete l'ottimo cross dalla destra di Casasola. La rete marcata anima il giocatore siciliano, che circa sette minuti dopo si rimette in evidenza concludendo da fuori ed impegnando Agliardi in una parata in corner. Al 71' si riaffaccia invece il Cesena con Kone, servito in area ma prontamente frenato da Casasola, davvero attento nell'occasione.

Trascorsa senza emozioni la fase centrale di frazione, ci prova di nuovo Rizzato, vicino al pari all'89' con un tiro di prima intenzione fuori di pochissimo. Nonostante l'impegno, i siciliani non riescono a pareggiare, subendo al contrario la terza rete di gara. Al 92' infatti, ribattendo facilmente in rete, è Djuric a chiudere i conti, facendo valere il suo istinto da killer e battendo un Farelli precedentemente bravo a respingere la conclusione di Kone. Finisce dunque con il Cesena in trionfo, finalmente fuori dalla zona retrocessione ma ancora lontano dal poter dormire sogni tranquilli. Migliore in campo per i padroni di casa, Kone. Per gli ospiti in evidenza Rizzato.