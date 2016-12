Google Plus

Serie B - All'Avellino il derby campano, Novellino: "Ora inizia un altro campionato, con maggiore serenità"

"Abbiamo vinto col cuore, con le giocate, con un grande carattere".

E' un Walter Novellino visibilmente raggiante quello che al termine del derby vinto dal suo Avellino contro una coriacea Salernitana ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport. Una battaglia, ovviamente, come era ampiamente prevedibile alla vigilia, che ha visto gli irpini prevalere sui granata grazie ai gol di Jidayi, Ardemagni e Verde.

"Abbiamo fatto un'ottima gara, che ci permette adesso di respirare e fare le nostre giocate con maggiore tranquillità e serenità. Senza dimenticare che abbiamo affrontato una ottima Salernitana, non era facile portare a casa i tre punti".

Il tecnico è tornato successivamente sul sul morale della sua squadra, che anche al momento del suo arrivo - nel momento peggiore della stagione - non era mai stato così basso: "Ho trovato una squadra serena mentalmente, anche se è ovvio che quando si è in fondo alla classifica si deve lavorare sulla testa perché qualcosa manca fisiologicamente. Ho portato un po' di esperienza, e con qualche risultato positivo è arrivata anche un pizzico di fiducia in più che ci permette di fare le nostre giocate con maggiore libertà mentale".

Infine, in vista della sfida al Latina, il tecnico rilancia le ambizioni di salvezza degli irpini: "Inizia un nuovo campionato? Lo spero, anzi sicuramente lo sarà. Abbiamo preso gol in una situazione strana, ma è una partita vinta con il cuore, che credo abbiamo meritato di portare a casa. Adesso continuiamo così".