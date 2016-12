Serie A: il Crotone a caccia di rinforzi

www.calcionews24.it

Ripartire da quanto di buono visto e fatto nelle ultime partite. Dovrebbe essere questo il mantra del Crotone in vista del 2017, un anno che si prospetta duro ed impervio, da affrontare però con la giusta concentrazione per puntare ad una salvezza non più impossibile. Oltre che con i propri mezzi, i Pitagorici dovranno puntellare la rosa, partita come la meno performante e dunque maggiormente costretta ad alzare la propria asticella.

Partendo dalla zona difensiva del campo, i calabresi avrebbero messo gli occhi su Archimede Morleo, esperto terzino da anni in serie A, che ultimamente sta trovando poco spazio al Bologna. Come centrale, sondato Rodrigo Ely, giovane prospetto lentamente scivolato nell'oblio. Sogno quasi irraggiungibile, invece, Royston Drenthe, ex Real Madrid attualmente svincolato. Un ingaggio di qualità, che difficilmente però sembra possa concretizzarsi.

A centrocampo, reparto solido ma povero di qualità, potrebbe partire Nalini, ingaggiato dalla Salernitana ma incapace di confermare tutto quello che si dice ancora di lui dalle parti dell'Arechi. Al suo posto potrebbe arrivare Parigini, che dopo la buona stagione al Perugia non sembra convincere l'allenatore del Chievo Maran. Un giocatore offensivo che potrebbe essere perfettamente inserito sia a centrocampo che in attacco, coprendo bene la fascia destra del campo. Per dare luce alla mediana, Nicola avrebbe chiesto José Mauri alla società, giocatore giovane e di qualità che, però, in due anni, tra Milan ed Empoli ha inanellato solo undici presenze.

Nomi giovani e possibilmente talentuosi, che potrebbero definitivamente imporsi tanto quanto scivolare ancor di più nel dimenticatoio. Concludendo la girandola dei reparti, l'attacco dovrebbe essere rivoluzionato poco, a seconda anche delle occasioni che si creano. Due, dunque, le ipotesi, per il Crotone: la prima vedrebbe, come detto, l'ingaggio di Parigini ed il conseguente dirottamento di Trotta al centro, giocandosi il posto con Falcinelli e bocciando definitivamente Simy.

La seconda ipotesi, invece, prevedrebbe ancora il sacrifico di Trotta sulla destra ed il possibile acquisto di una punta. La penuria di giocatori disponibili sul mercato, comunque, rende difficile la seconda strada. Ora, comunque, possiamo solo basarci sui nomi, sarà il calciomercato invernale a confermare quanto detto o a regalarci botti inaspettati.