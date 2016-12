Lippi torna sulla Supercoppa: "La Juve era spenta, questo Milan mi piace"

Marcello Lippi, iltempo.it

Marcello Lippi deve pensare a far qualificare la Cina ai prossimi Mondiali del 2018, ma nel frattempo non perde di vista il nostro campionato, di cui è stato protagonista quando sedeva sulla panchina della Juventus. I bianconeri di recente hanno perso la Supercoppa italiana contro il Milan a Doha, in una sfida che secondo Lippi ha lasciato diversi spunti interessanti.

Il primo riguarda proprio la formazione di Allegri che ha sorpreso un po' tutti in negativo per come ha interpretato la sfida contro il Milan di Vincenzo Montella. Così Lippi sull'argomento alla Gazzetta dello Sport: "Di solito la Juventus non fallisce partite così.Può prendere un’imbarcata come col Genoa, ma sa gestire appuntamenti importanti. Invece ho visto un calo inaspettato e improvviso. Una squadra spenta, stanca, che ha commesso errori e mai fatto pressing, lasciando che il Milan avesse il sopravvento. Succede. Non cambierà il resto della stagione, ma capisco la rabbia di Allegri: la Juve ha sbagliato atteggiamento. Ma si riprenderà. Ci riesce sempre: anche perché nelle ultime giornate aveva dato segnali di crescita della manovra."

La bella sorpresa, invece, è stata rappresentata dal Milan giovane di Vincenzo Montella: "Pensavano tutti Juve, ma il Milan ha fatto quello che poteva e doveva. Ordine, sicurezza, gestione palla. Mi piace questa squadra e il gruppo forte di italiani che dà senso di appartenenza. Quel Suso che sembra un leader: lo cercano sempre, lui si tiene largo per ricevere palla e fare subito cose importanti. A me per la verità piace molto anche Niang e sono curioso di rivederlo in campo." Scelta che spetterà a Montella che intanto può però incassare i complimenti di Lippi per il suo lavoro: "E' stato decisivo. Ha dato coordinate tattiche e sicurezza. Il Milan non butta mai via la palla, ha punti di riferimento precisi, caratteristiche ben definite. La ricostruzione è ripartita. Se poi dovessero dargli qualche giocatore di altissimo livello… Tutti conoscono l’interista Suning, è una potenza, ma nessuno sapeva niente di quelli del Milan. Niente. Solo ora stanno venendo fuori alcuni nomi.