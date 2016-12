Serie B - Tante emozioni ma nessun gol tra Spezia e Vicenza: 0-0 al Picco

Finisce 0-0 l'anticipo della ventunesima giornata di Serie B tra Spezia e Vicenza. Un risultato bugiardo per ciò che si è visto in campo con occasioni sia per la squadra di Bisoli che per quella di Di Carlo rimasta in dieci nel primo tempo per il rosso diretto a Pulzetti. Con questo pareggio lo Spezia sale a 28 mentre il Vicenza a 25. Adesso la pausa.

Per quanto riguarda le formazioni 4-3-3 per lo Spezia con Piu, Granoche e Piccolo a comporre il tridente mentre il Vicenza risponde con un 4-2-3-1 con Vita, Bellomo e Giacomelli a sostegno del falso nueve Galano.

Parte forte lo Spezia ma la prima occasione del match è per il Vicenza, al 9' traversone dalla sinistra di Zivkov su cui Migliore non riesce ad arrivare, La sfera viene raccolta da Galano che fa partire un mancino a giro preda di Chichizola. La squadra di Bisoli è ben messa in campo e poco dopo si fa ancora vedere con un tiro dai 40 metri di Bellomo che prova a sorprendere Chichinzola fuori dai pali ma l'estremo ospite ritrova la posizione e fa suo il pallone. Nella prima mezz'ora lo Spezia non crea nessuna occasione ma tiene molto il pallone cercando il varco giusto per scardinare la difesa di un Vicenza molto basso.

La prima svolta del match arriva al 32' ed è pesante perchè Pulzetti interviene in maniera scellerata su Signori, Marini non dubbi ed estrae il rosso diretto per il centrocampista dello Spezia. Prova subito ad approfittarne il Vicenza, al 38' sortita di Giacomelli sulla fascia sinistra e conclusione in diagonale, Chichizola si prodiga in tuffo e riesce a respingere il pallone. 120'' dopo è turno di Galano che supera nettamente Valentini sul lato destro dell'area e calcia in diagonale trovando l'opposizione ottima di Chichizola.

La più grande occasione per i biancorossi, però, arriva al 45' con un traversone teso verso il centro di Bellomo lisciato da De Col. Giacomelli si trova il pallone da spingere solo in rete ma colpisce il montante alla destra di Chichizola. Termina senza reti la prima frazione.

Nell'intervallo Di Carlo inserisce Ceccaroni per Piu passando ad una sorta di 3-4-1-1. Il copione del match è sempre il solito e al 55' il Vicenza sfiora ancora il vantaggio: Sugli sviluppi del calcio da fermo, Bellomo serve Galano in orizzontale ma la sua conclusione si spegne sull'esterno della rete. Al 60' arriva anche la risposta dello Spezia con un legante palleggio di Piccolo per Maggiore che calcia al volo ma il pallone si perde di un soffio sul fondo.

La squadra di Di Carlo, nonostante l'inferiorità numerica, prova a creare pericoli al Vicenza e al 62' anche Piccolo sfiora il vantaggio con una splendida punizione che lambisce il palo. Parte centrale del match divertentissima con occasioni da una parte e dall'altra, al 66' Ceccaroni perde palla sulla pressione di Bellomo che scatta sulla fascia destra. Il suo traversone trova Galano in area, ma la conclusione dell'attaccante biancorosso termina sul fondo. Su capovolgimento di fronte destro dalla distanza di Deiola e sfera che sibila vicina al palo con Vigorito battuto.

Di Carlo prova a giocarsi anche la carta Signorelli ma è ancora il Vicenza a sfiorare il vantaggio con Bellomo che entra in area di rigore e calcia a giro trovando la grandissima opposizione di Chichizola in volo. Dall'altra parte ci prova Piccolo ma Vigorito non ha problemi e blocca la sfera. I ritmi non si abbassano nemmeno nel finale come dimostra l'occasionissima per il Vicenza al 91' con Rizzo che si allarga sulla destra e crossa in maniera tesa verso il centro, salva Terzi sulla linea. E' l'ultima emozione di un match molto bello ed intenso ma privo di gol: termina 0-0 al Picco tra Spezia e Vicenza.