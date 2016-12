Sassuolo, gli occhi del Leicester su Acerbi: Ranieri offre 10 milioni per il difensore neroverde

Francesco Acerbi, colonna portante del Sassuolo targato Di Francesco. Fonte foto: Getty Images Europe.

La stagione del Sassuolo di Eusebio Di Francesco, è inutile negarlo, era partita con ben altre aspettative. Reduce dallo scintillante sesto posto dello scorso anno, e da una qualificazione in Europa League più che meritata, i neroverdi, pur privi di qualche pedina chiave, erano accreditati per ripetere l'exploit degli anni passati.

E invece, il bilancio, al termine dell'anno solare, non può che essere negativo. In Europa League, è arrivata una cocente delusione: gli emiliani, partiti benissimo con il successo sull'Athletic Bilbao, hanno allentato sempre più la presa, fino all'eliminazione maturata con un turno d'anticipo.

Anche in campionato, dopo l'ottimo avvio, la stella neroverde si è spenta, facendo sprofondare il Club del Presidente Squinzi nei bassi fondi della graduatoria. Uno dei fattori chiave ha riguardato certamente gli infortuni - tantissimi - che Di Francesco ha dovuto fronteggiare in questa prima parte di stagione. Domenico Berardi, ad esempio, stella indiscussa della squadra, è fermo ai box dalla fine di agosto e non è stata ancora stabilita la data del suo ritorno in campo.

Acerbi da la carica alla squadra dopo il gol della speranza segnato al Franchi di Firenze. Fonte foto: Getty Images Europe.

In difesa invece, il reparto poggia tutte le sue forze su Francesco Acerbi, vera colonna portante della squadra. Nonostante la stagione disgraziata che sta attraversando il Club, Acerbi è riuscito a mantenere intatto il suo livello di gioco, attestandosi ancora una volta tra i migliori difensori centrali del nostro campionato.

Le attenzioni, nei confronti dell'ex Milan, arrivate già nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato, ora si sono moltiplicate: oltre ad alcune Big di Serie A, - come l'Inter - fortemente interessante al calciatore, anche alcuni club d'oltre manica stanno facendo un pensiero sul difensore classe 1991.

Preciso anche dal dischetto. Con il Cagliari, Acerbi si presenta dagli undici metri e non tradisce. Fonte foto: Getty Images Europe.

Tra tutti, il Team con le intenzioni più serie sembra il Leicester City di Claudio Ranieri. Le Foxes, così come i neroverdi, stanno attraversando un momento difficile dopo il clamoroso titolo della passata stagione. Anch'essi arenati in fondo alla classifica di Premier League, i Campioni d'Inghilterra in carica hanno necessità di attingere dal mercato di riparazione per potenziare la rosa.

Il primo nome per il reparto arretrato, è proprio quello di Acerbi, fortemente sponsorizzato dal connazionale Ranieri. Per il calciatore, il Sassuolo chiede una cifra non inferiore ai 15 milioni. Al momento, come riporta La Gazzetta dello Sport, la prima ed unica offerta arrivata da Leicester, parla di 10 milioni di euro.