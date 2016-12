El Dorado Tevez, ufficiale il trasferimento allo Shanghai Shenua

La Cina spadroneggia sul mercato in questo lasso di tempo. I soldi tentano più di qualsiasi altra cosa e Carlos Tevez ha rinunciato all'amore per il Boca Juniors per monetizzare al massimo gli ultimi anni di carriera che gli restano davanti. Un vero e proprio El Dorado per l'Apache che firma un biennale da 38 milioni di euro netti a stagione e fa incassare un'ottima plusvalenza al club (11 milioni circa).

Tevez ha riassaporato la propria terra natale per circa un anno e mezzo, vero e proprio idolo della Bombonera e trascinatore della squadra di Guillermo Barros Schelotto. Ha salutato, probabilmente per l'ultima volta, con le magie e le giocate nel Superclasico contro il River Plate. Prestazione sublime sfoggiata al Monumental con due reti e un assist a deliziare la platea. Il richiamo dei soldi è stato più forte, una nuova esperienza attende l'ex bianconero che si unirà alla compagine asiatica dello Shanghai Shenua assieme agli ex Inter Guarin e Martins.

Il sito del club cinese che annuncia il trasferimento | Foto: panorama

Soltanto l'ultimo pezzo di un puzzle molto più ampio, la Cina fa sul serio grazie all'enorme portfolio economico che possiedono i club. Pochi giorni fa, la firma di Oscar dal Chelsea aveva stupito un pò tutti dato che il brasiliano ha soltanto 25 anni sulla carta d'identità. Il trequartista ha contrattualizzato un accordo quadriennale a circa 25 milioni netti a stagione, nelle casse dei Blues una cifra vicina ai 70 milioni. La squadra è sempre la stessa, lo Shanghai Shenua, sbizzarrito nello shopping europeo negli ultimi tempi. Un tentativo ci sarà, senz'altro, anche per Pepe del Real Madrid da parte dell'Hebei Fortune e per Arda Turan dal Guangzhou Evergrande. Difficile, per il momento, che il difensore portoghese e l'esterno turco seguano le orme di Oscar e Tevez.