Sassuolo, Acerbi: "Penso solo al Sassuolo, al Milan ho fallito per colpa mia"

Francesco Acerbi, gazzamercato.it

Il 2016 del Sassuolo si può tranquillamente dividere in due parti. La prima esaltante, con la conquista per la prima volta nella storia del club dell'Europa League grazie al sesto posto conquistato nello scorso campionato. La seconda ricca di difficoltà e soprattutto infortuni che hanno forse impedito ai neroverdi di giocarsela come avrebbero voluto in Europa, costringendo quasi sempre Di Francesco all'emergenza e a scelte forzate.

Uno di quelli che tutto sommato è stato quasi sempre a disposizione è stato Francesco Acerbi, tornato su ottimi livelli al Sassuolo dopo la parentesi poco positiva al Milan. Anche di questo ha parlato il difensore a Sky Sport: "Può sembrare una frase fatta, ma penso veramente solo al Sassuolo. Mi hanno dato molto anche durante la malattia. Poi, ovviamente, non posso nascondere l'ambizione di tornare in una grande squadra. Al Milan ho fallito per colpa mia." Bilancio negativo in rossonero, positivo invece con i neroverdi: "Siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto in questi anni. Siamo arrivati in Europa, un grande traguardo per noi e per il club. Anche se c'è del dispiacere per la partita contro il Rapid Vienna. In Europa i punti pesano di più, è stata colpa nostra."

Quell'Europa trovata per la prima volta con il Sassuolo e che secondo radio mercato potrebbe diventare ancora più prestigiosa per Acerbi. Non con la squadra di Di Francesco, ma con quella di un altro allenatore italiano. Le indiscrezioni parlano di un'offerta del Leicester di Claudio Ranieri per Acerbi da circa 10 milioni. Una cifra importante anche per una società che comunque gode di buona salute a livello finanziario come il Sassuolo. Per Acerbi potrebbe essere quella seconda occasione in una big, o comunque in una squadra che quest'anno gioca in Champions League. Quella seconda chance che anche per la sua storia umana forse meriterebbe. Difficile, comunque, che Squinzi e Di Francesco possano decidere di lasciarlo partire a cuor leggero.