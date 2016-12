Serie B - Il Verona è campione d'inverno: battuto il Cesena 3-0

Google Plus

NOTE: STADIO BENTEGODI INCONTRO VALIDO PER LA 21A GIORNATA DI SERIE B

ARBITRO: CHIFFI AMMONITI: CIANO, LIGI (C), FOSSATI (V)

CESENA: AGLIARDI; BALZANO ( 67' RIGIONE), PERTICONE, LIGI, RENZETTI, CINELLI, SCHIAVONE ( 74' LARIBI), KONE, CIANO ( 67' RODRIGUEZ), GARRITANO, DJURIC. ALL. CAMPLONE

HELLAS VERONA: NICOLAS; SOUPRAYEN, BIANCHETTI, BOLDOR, PISANO, BESSA ( 70' JUANITO GOMEZ), FOSSATI, ZACCAGNI ( 79' TROIANIELLO), SILIGARDI ( 64' VALOTI), PAZZINI, ROMULO. ALL. PECCHIA

Il Verona batte il Cesena 3-0 e si laurea campione d'inverno. Al Bentegodi gli uomini di Pecchia travolgono quelli di Camplone grazie ai gol di Bessa e Pazzini nel primo tempo e quello di Boldor nella ripresa. Gli Scaligeri chiudono il girone d'andata con 41 punti mentre il Cesena resta fermo a 23 nelle zone basse della classifica.

Per quanto riguarda il capitolo formazioni entrambe le squadre si schierano con il 4-3-3: nel Verona tridente offensivo formato da Siligardi, Bessa e Pazzini mentre il Cesena risponde con Ciano, Garritano e Djuric davanti.

Inizio di marca Cesenate con Djuric che ci prova di testa dopo due minuti ma Nicolas blocca, il Verona aspetta, cresce, alza il baricentro e al 20' passa in vantaggio con Bessa che dal limite dell'area lascia partire un destro potente e preciso, senza lasciare scampo ad Agliardi, 1-0. Il Cesena subisce il colpo e al 28' il Verona raddoppia con Siligardi lascia partire un buon cross dalla destra, Agliardi devia la traiettoria proprio sui piedi di Pazzini che fa 2-0. Al 33' la squadra di Pecchia sfiora anche il tris con un'occasione da distanza ravvicinata per Siligardi, che viene però ipnotizzato da Agliardi; l'ex Livorno ci prova poi anche dalla distanza ma la sfera termina sul fondo.

Dopo lo shock dell'1-2 Verona, il Cesena prova a farsi vedere con uno squillo di Ciano che prova a riaprire il match con un mancino tagliente dal limite dell'area ma la palla che termina sul fondo. La prima frazione termina con il doppio vantaggio Scaligero.

Inizio di ripresa soft con il Verona che si accontenta del risultato mentre il Cesena non riesce ad essere pericoloso dalle parti di Nicolas. La prima chance della ripresa la creano gli uomini di Camplone con Djuric che ci prova al volo ma mastica troppo la conclusione e la sfera termina sul fondo. E' solo un fuoco di paglia perchè al 61' il Verona fa tris con Boldor che, sugli sviluppi di un corner, batte Agliardi da distanza ravvicinata, 3-0. Camplone si gioca il tutto per tutto inserendo Rigione e Rodriguez per Balzano e Ciano ed è proprio Rodriguez che al 69' ha la palla del 3-1 ma spara altissimo. Lo stesso attaccante ci riprova qualche minuto dopo ma Nicolas è attento e blocca il suo colpo di testa.

Più difficile e complicata la parata del portiere Scaligero al 79' quando Laribi lo costringe a deviare in angolo la sua conclusione. Su capovolgimento di fronte ottima discesa di Romulo, ma Agliardi gli chiude la porta da pochissimi passi. Un paio di minuti dopo è ancora Romulo a rendersi pericoloso ma la sfera termina di un nulla sul fondo. Nel finale occasione anche per Pazzini che, però, si fa ipnotizzare da Agliardi. E' l'ultima emozione del match, al Bentegodi il Verona batte 3-0 il Cesena e si laurea campione d'inverno.