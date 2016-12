Serie B - Verona Campione d'Inverno, cade il Frosinone. Benevento e Cittadella ok

Ultima giornata del girone d'andata della Serie B che, così come le precedenti venti giornate, ha riservato emozioni e spettacolo sui campi dove si è giocato. Dopo i due anticipi del pomeriggio, che avevano visto Salernitana e Novara battere rispettivamente per 2-1 Perugia e Carpi, la notizia di serata è la caduta del Frosinone, sconfitto in casa di una volitiva e coriacea Pro Vercelli, confermatasi ostica avversaria tra le mura amiche. Ne approfitta il Verona, che batte agevolmente il Cesena al Bentegodi, ottenendo il titolo di Campione d'Inverno.

La squadra di Pecchia archivia la pratica fin dalle prime battute del primo tempo, quando con Bessa e Pazzini mette in ghiaccio la contesa, chiusa nel secondo tempo dal colpo di testa di Boldor sugli sviluppi di uhttp://serie-b-il-cittadella-chiude-il-2016-con-una-vittoria-contro-la-virtus-entella-2-1n corner. La squadra di casa si rilassa, senza però subire gol nonostante le tante occasioni per la squadra romagnola. Gli scaligeri sono primi della classe, in solitaria, approfittando della caduta del Frosinone in casa della Pro Vercelli. La Mantia batte i ciociari, che non riescono ad entrare in partita nel primo tempo e, dopo una minima reazione in avvio di ripresa, pagano dazio con il gol del raddoppio che taglia le gambe alla squadra di Marino.

Fanno festa nelle zone alte della classifica anche Benevento e Cittadellhttp://serie-b-il-cittadella-chiude-il-2016-con-una-vittoria-contro-la-virtus-entella-2-1a, che superano Pisa ed Entella davanti ai propri tifosi. Gli stregoni tornano al successo dopo la rocambolesca sconfitta di Frosinone, battendo i toscani di Gattuso grazie ad un gol di Cisse nel primo tempo. A nulla sono valsi gli sforzi dei pisani nella ripresa, quasi mai pericolosi dalle parti di Cragno. Decisamente più emozionante la sfida che a Padova ha visto i padroni di casa scuotersi dopo la sconfitta di Vicenza. Il gol di Strizzolo rende vano il pareggio di Diaw, arrivato ad inizio ripresa dopo il gol iniziale di Arrighini.

In coda, due pareggi, quelli tra Latina ed Avellino, che non si fanno male, e Trapani e Brescia, con le rondinelle che portano a casa un punto prezioso dopo aver rischiato sia nel primo che nel secondo tempo. La squadra sicula si fa preferire per motivazioni ed occasioni da rete, ma non riesce a sbloccarsi restando così sul fondo della classifica. Vince, invece, una sfida importantissima l'Ascoli di mister Aglietti, che regola di misura la Ternana al Liberati. Decide il gol di Favilli ad inizio ripresa, che permette agli ospiti di venir fuori dai bassifondi e salire a quota 27 in classifica.

Il quadro completo della giornata

Salernitana - Perugia 2-1

Novara - Carpi 2-1

Benevento - Pisa 1-0

Cittadella - Entella 2-1

Latina - Avellino 0-0

Pro Vercelli - Frosinone 2-0

Ternana - Ascoli 0-1

Trapani - Brescia 0-0

Verona - Cesena 3-0

Bari - Spal 1-1 (giocata ieri)

Spezia - Vicenza 0-0 (giocata mercoledì)

La classifica