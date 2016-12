Serie B, il Cittadella chiude il 2016 con una vittoria contro la Virtus Entella (2-1)

Il Cittadella, dopo la sconfitta nel derby con il Vicenza, aveva voglia di riscatto per chiudere in positivo il 2016 e così gli amaranto hanno ottenuto un successo fondamentale contro la Virtus Entella, che nonostante la sconfitta rimane in piena zona play - off. Venturato si affida al suo classico undici schierato col solito 4-3-1-2, con Chiaretti a supporto del duo d'attacco Arrighini - Strizzolo. Dall'altra parte Breda si oppone con il 4-3-2-1 con Moscati e Tremolada a sostenere l'unica punta Caputo

LA GARA

La prima occasione del match la crea il Cittadella con Benedetti, che al 7' raccoglie una respinta della difesa avversaria ad un calcio di punizione battuto da Chiaretti, ma il suo tiro si spegne abbondantemente oltre la traversa. Al 14' i padroni di casa passano in vantaggio: calcio d'angolo battuto da Paolucci, la palla giunge ad Arrighini che riesce a spedire la palla in fondo alla rete. I granata provano ad approfittare del buon momento per cercare il raddoppio: Chiaretti tenta la botta dalla distanza ma Iacobucci con un intervento in tuffo riesce a respingere la sfera in corner. Insiste il Cittadella con Bartolomei che prova la conclusione da fuori area che risulta imprecisa infatti la palla finisce lontana dai pali della porta avversaria.

Chiaretti si mette in proprio al 37' con un tiro dalla distanza che però si spegne ben oltre la traversa. Due minuti più tardi Paolucci mette dentro un traversone teso, sul quale però non arrivano nè Chiaretti nè Strizzolo per la deviazione vincente. Il Cittadella quindi va al riposo in vantaggio per 1-0. Virtus Entella non pervenuta in questi primi 45 minuti di gioco.

Il Cittadella inizia la ripresa col piede sull'acceleratore: Chiaretti esegue un passaggio verso Arrighini, che va alla conclusione, Troiano devia ma Iacobucci riesce ugualmente a respingere la sfera in calcio d'angolo. La Virtus Entella risponde col tiro - cross di Belli dalla destra che si spegne sul fondo. Al 54' i liguri giungono al pareggio: Palermo serve dentro l'area Diaw che calcia di controbalzo superando Alfonso. La situazione di parità però dura pochissimo, infatti al 66' i padroni di casa tornano in vantaggio: Paolucci batte un calcio d'angolo dalla destra trovando sul secondo palo Pasa che tocca col destro, Strizzolo di testa da dentro l'area piccola batte Iacobucci.

Al 77' torna a farsi vedere la Virtus Entella con Iacoponi che calcia di prima intenzione ma la palla viene bloccata senza problemi da Alfonso. Passano appena tre minuti ed i chiavaresi si guadagnano un calcio di punizione dal vertice destro dell'area di rigore granata: alla battuta si presenta Sini che calcia verso il secondo palo, ma la palla termina di poco a lato. All'87' Cittadella in avanti con Arrighini che tenta la spizzata dall'interno dell'area di rigore, ma il suo colpo di testa finisce ampiamente sul fondo. Nel recupero i liguri vanno alla ricerca del raddoppio con Diaw che tenta la conclusione in porta che però si spegne oltre la traversa. E' l'ultima emozione della partita che termina con la vittoria del Cittadella per 2-1.

Con questo successo la compagine veneta chiude il 2016 al 5° posto con 34 punti, mentre la Virtus Entella rimane ancorata all'8° posto con 29 punti. Il prossimo impegno, che sarà il primo del 2017 dopo la pausa invernale, vedrà il Cittadella ospitare il Bari, mentre i chiavaresi se la vedranno contro il Frosinone.