Serie A: il Crotone continua a sondare

Continua senza sosta il mercato sottotraccia del Crotone, collettivo costretto ad attrezzarsi per affrontare al meglio il difficile girone di ritorno di Serie A, che si prospetta impervio ma non impossibile in ottica salvezza. Bocciato senza riserve il giovane Simy, giocatore che non ha mai convinto Nicola né in allenamento né durante gli scampoli di partita, i Pitagorici sondano il terreno per Alberto Cerri, attaccante ex Parma ora in forza alla miracolosa Spal. Di proprietà della Juventus, Cerri ha iniziato al meglio l'anno con gli Estensi, dimostrandosi pronto al salto di qualità in un club decisamente pronto ad esaltarne le doti tecniche ed atletiche.

Un ingaggio di prospettiva, dunque, per il Crotone, che andrebbe a prelevare un giocatore giovane e voglioso di mettersi in mostra nella nostra Serie A, una valida alternativa a Diego Falcinelli, unico che nel girone di andata è riuscito a dare continuità alle proprie prestazioni offensive. Nella zona mediana del campo, non tralasciando l'idea Gnokouri, i rossoblu avrebbero messo gli occhi su Faragò, centrocampista giovane ma da tempo protagonista in Lega B con la maglia del Novara. Nonostante i soli ventitre anni, infatti, il giocatore nativo di Catanzaro ha preso parte a quasi tutte le gare dei piemontesi, occupando principalmente il ruolo di centrocampista di destra ma non disdegnando nel contempo la posizione di centrale. Un giocatore dunque duttile, perfetto per il 3-4-3 ma potenzialmente impiegabile anche in una linea a tre.

Abbassando il baricentro, invece, pare che gli Squali abbiano bussato al Cagliari per chiedere Krajnc, classe '94 poco impiegato in questa stagione dalla Samdpdoria, squadra che lo aveva prelevato in prestito . Giovanissimo e possente fisicamente, il difensore non ha trovato spazio alla Doria, giocando la "bellezza" di undici minuti, troppo poco per un calciatore voglioso di migliorare calcando i campi di gioco. Il difensore, desiderato anche da Pescara e Brescia, potrebbe apportare freschezza ad un reparto spesso martoriato dagli attacchi avversari. Se concretizzati, questi colpi alzerebbero sicuramente l'asticella della squadra crotonese, a cui forse servirebbe anche un profilo più esperto e navigato.