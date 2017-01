Samba d'oro 2016, Coutinho è il miglior brasiliano d'Europa: battuto Neymar

Coutinho vince la Samba d'oro 2016 | Fonte: www.sambafoot.com

Ecco il botto di capodanno più atteso dai calciatori brasiliani: l'assegnazione della Samba d'oro, il premio che spetta al miglior giocatore verdeoro che gioca nel continente Europeo dell'anno 2016. Con grande stupore il premio è andato al fantasista del Liverpool Philippe Coutinho, che ha ottenuto il 32.13% dei voti.

Un premio meritato per il giocatore dei Reds che con l'arrivo di Klopp all'ombra di Anfield si è completato ulteriormente ed è diventato fondamentale nello scacchiere tattico del tedesco, facendo rimpiangere molti tifosi dell'Inter: fino ad oggi, Coutinho ha giocato in Premier League 967 minuti, segnando 5 goal (uno ogni 193'), fornendo 5 assist per i compagni; oggi contro il Sunderland sarà ancora fuori a causa di un infortunio, nonostante abbia già ricominciato ad allenarsi con il gruppo.

Non sarà facile mandare giù il primo boccone amaro dell'anno per Neymar: il talento del Barça ha chiuso infatti al secondo posto, dietro al suo amico Coutinho, ottenendo il 28,88% dei voti; per Neymar, che la scorsa stagione ha vinto soltanto in Liga, la sconfitta nella corsa per il Pallone d'Oro era prevedibile, questa è stata invece un beffa clamorosa. Al terzo posto il madridista Casemiro, vincitore di Champions League e Mondiale per Club.

Gli "italiani"

Dopo il sorprendente 3º posto dello scorso anno di Felipe Melo, quest'anno il brasiliano militante in Italia che si trova più in alto in graduatoria è Allan del Napoli, che si trova al settimo posto con poco più dell'1% dei voti. Troviamo poi i due juventini Dani Alves, premiato probabilmente più per i meriti con il Barça, e Alex Sandro, che dopo un avvio difficile si è preso il posto da titolare, che chiudono rispettivamente al 12º e al 15º posto. In fondo alla lista con una percentuale di voti bassissima ci sono Felipe Anderson (23º), Bruno Peres (27º) e l'interista Miranda che chiude ultimo.