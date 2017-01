Google Plus

Sassuolo, torna Berardi?

Il Natale sembra aver portato in dono al Sassuolo un regalo molto atteso e sperato dai propri tifosi: il ritorno di Domenico Berardi.

L'attaccante calabrese è finalmente tornato ad allenarsi con il resto dei giocatori agli ordini di Eusebio Di Francesco, dopo l'infortunio al collaterale del ginocchio sinistro che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per quattro mesi. Il tecnico neroverde, lo scorso 31 dicembre, ai microfoni di Sky ha parlato proprio del rientro di Berardi: "possiamo dire che Mimmo è tornato, spero possa tornare alla grande". Di Francesco è certamente, assieme ai tifosi sassolesi, quello che ha sofferto di più la mancanza del suo attaccante. Senza Berardi, e falcidiato da altri infortuni, il Sassuolo è al quintultimo posto e la cavalcata verso l'Europa League dello scorso anno sembra ormai un ricordo. La punta calabrese ora dovrà dimostrare di essere cresciuto e di essere pronto a caricarsi sulle spalle la propria squadra che, ora più che mai, ha bisogno di lui e del suo talento.

Sassuolo ultimo allenamento del 2016...doppio. Berardi c'è, eccolo lì di spalle...bentornato! pic.twitter.com/EYZ6yCuQEx — Noso (@ilNoso) 31 dicembre 2016

Di Berardi ha parlato anche il presidente del Sassuolo, Giorgio Squinzi, definendolo "il miglior acquisto di Gennaio" . Infatti, la stella della squadra emiliana potrebbe tornare a calcare i campi della Serie A già dall'ultima giornata del girone d'andata che vedrà il Sassuolo contro il Torino. Sarà però fondamentale per Di Francesco averlo per la sfida salvezza contro il Palermo, una partita decisiva per il campionato dei neroverdi.