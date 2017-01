Sassuolo, Aquilani per il riscatto: "Questa squadra merita una classifica diversa"

Alberto Aquilani, tuttosport.com

Nuova avventura per Alberto Aquilani che dopo sei mesi abbastanza difficili a Pescara ha scelto il Sassuolo e Di Francesco per rilanciarsi a livello personale e aiutare i neroverdi a vivere una seconda parte di stagione diversa dai primi mesi di campionato. C'è voglia soprattutto di cambiare una classifica che in questo momento non può essere da vedere per tutto l'ambiente.

Ne è convinto anche il centrocampista che oggi è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa: "Dobbiamo stare lontano dalla zona bassa della classifica, con questi calciatori e questo allenatore il Sassuolo non deve stare li dove è e merita di più rispetto alla posizione attuale." Aquilani è pronto a mettersi a completa disposizione di Di Francesco: "Il modulo di questa squadra è congeniale per le mie caratteristiche, non abbiamo parlato d iun singolo ruolo con il mister, ma di tutti e tre. Posso fare mediano basso e mezzala, io ho sempre visto giocare il Sassuolo in maniera molto bella. Mi hanno sempre fatto una bella impressione, il tecnico è super preparato."

A Pescara le cose non sono andate come Aquilani si aspettava, ma nonostante le poche presenze in campionato, appena sei in totale, la condizione fisica sembra essere buona, visto che gli infortuni per ora lo hanno risparmiato: "Sto bene, questa è una cosa importante. Io sono sempre stato bene a Pescara, mai avuto un infortunio, le mie esclusioni sono sempre state per scelta sempre tecnica, mai per motivi comportamentali. Io non transigo sulla mia professionalità, non ho mai saltato un allenamento e mi sono comportato bene. Sono stato esemplare." Sono altre, quindi, le situazioni che non hanno funzionato con i biancazzurri: "Un discorso che andrebbe approfondito in maniera meticolosa, sono andato con forti motivazioni. Ho firmato 3 anni di contratto, il progetto mi è stato illustrato in maniera diversa. Il Pescara è una squadra che ha delle difficoltà, ci sono discorsi extra calcistici che però non sto qua a dire."