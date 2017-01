Serie B: il punto sulle ultime trattative

Jerry Mbakogu con la maglia del Carpi | Source: www.corrieredellosport.it

Continuano, non troppo sottotraccia, le frenetiche trattative delle ventidue di Lega B. Tra le big, particolarmente attivo il Carpi, che proprio nelle ultime ore starebbe facendo un sondaggio per Jerry Mbakogu, giocatore che proprio nella scorsa stagione in Serie A ha vestito la maglia dei Falconi. Il talentuoso attaccante, attualmente in prestito al Krylia Samara, sarebbe ben felice di tornare alla base e l'ostacolo per i carpigiani sembra essere proprio la società turca, che dopo il 9 gennaio difficilmente accetterà di separarsi dal proprio giocatore. Alla disperata ricerca di un attaccante, poi, anche la Spal, decisa a rinforzare il proprio pacchetto offensivo trascinato, fino ad ora, dal solo Zigoni. La suggestione si chiama Sergio Floccari, che al Bologna non sta trovando spazio. Più possibile, invece, la pista che porta a Catellani, recentemente finito ai margini del progetto Carpi.

Particolarmente attivo sia in entrata che in uscita, inoltre, il Bari, deciso a rinforzare la mediana con Luca Marrone, vecchia conoscenza della Juventus e del calcio italiano in generale. Attualmente in forza allo Zulte Waregen proprio in prestito, il centrocampista italiano non ha vissuto una prima parte di stagione particolarmente interessante e per questo potrebbe tornare alla Signora, pronta a girarlo al Bari che da tempo ne richiede le prestazioni. In uscita, invece, Fedato, fortissimamente voluto da un Cesena privo di Djuric, volato al Bristol City. Esterno offensivo di ruolo, il ragazzo andrebbe a rimpiazzare lo squalificato Dalmonte, giocandosi poi con quest'ultimo la maglia da titolare. Sfumata per i bianconeri, quindi, l'idea Aramu, con il giocatore vicinissimo alla Pro Vercelli.

Tra le campane, non perde tempo nemmeno l'Avellino, intenzionato a puntellare una rosa confermatasi meno valida di quello che si credeva, soprattutto in difesa. Gli irpini hanno intavolato una trattativa con l svincolato Giovanni Marchese, terzino ex Genoa e Catania che tanto bene ha fatto, ai tempi, in Serie A. Più difficile, invece, la trattativa imbastita dalla Salernitana, che vorrebbe prelevare Blanchard, ex Frosinone ora in forza al Carpi. Un primo scoglio, difficile da superare, sarebbe quello dell'ingaggio, senza considerare la volontà del calciatore che, nonostante il poco utilizzo, difficilmente andrebbe a scegliere una società di qualità inferiore rispetto a quella carpigiana.