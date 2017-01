Serie A: le scelte dell'Empoli in vista del match contro il Palermo

Gilardino nel match contro il Vicenza | www,empolicalcio.net

Obbligo vittoria, per l'Empoli, contro un Palermo diretto concorrente per la permanenza in Serie A. Momentaneamente diciassettesimi, infatti, i ragazzi di Martusciello proveranno a superare gli arcigni rosanero, collettivo leggermente in ripresa sotto la gestione di Corini, ennesima scelta di uno Zamparini sempre più impaziente quando c'è da valutare il lavoro dei propri allenatori. Stando alle ultime di formazione, non dovrebbero esserci particolari differenze rispetto al solito undici, con il polacco Skorupski confermato a protezione della porta. Davanti a lui, nel ruolo di centrali difensivi, pronti a fare muro sia Cosic che Bellusci, con Laurini e Pasqual scelti in qualità di terzini della retroguardia a quattro.

Nella zona mediana del campo, Diousse, con Krunic e Croce in qualità di mezzali. Pronto a trascinare l'Empoli come fatto nella scorsa stagione, Riccardo Saponara, poco brillante in questa prima metà di stagione. Coppia d'attacco, infine, quella composta dal confermato Mchdelidze e da Pucciarelli, pronto a tornare a far esultare i propri tifosi a suon di gol e di prestazioni sopra la media.

Ancora assente dall'undici titolare, dunque, Alberto Gilardino, fermato da un problema muscolare, stando almeno a quanto detto in conferenza dall'allenatore Martusciello. La sensazione, comunque, è che l'attaccante ex Parma e Milan abbia ormai deciso di abbandonare la squadra toscana dopo una prima metà di stagione tutt'altro che convincente. Su di lui, con obiettivi leggermente diversi, ci sarebbero Pescara e Bologna, squadre perfette e che consentirebbero al Gila di ricominciare ancora una volta.