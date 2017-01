Serie A, Pescara-Fiorentina a forte rischio rinvio

SerieA, Pescara-Fiorentina a forte rischio rinvio (Fonte foto: Pescara Calcio)

Il maltempo di queste ultime ore potrebbe mietere le prime vittime in ambito calcistico: a rischio c'è infatti Pescara-Fiorentina visto che nelle ultime 24 ore sono caduti trenta centimetri di neve nella città Abruzzese. Difficile pensare che la coltre bianca possa essere smaltita in poche ore e ancor più difficile pensare di garantire l'incolumità dei tifosi visto il ghiaccio che si potrebbe accumulare come accaduto questa notte con punte di quattro gradi sotto lo zero.

Questo è il comunicato della società Abruzzese in merito alla "situazione maltempo": "S.O.S. Stadio Adriatico - al momento 30 cm di neve sul terreno di gioco e ghiaccio sulle rampe di accesso delle tribune. Si attende il pronunciamento delle massime autorità cittadine. S.O.S Poggio Degli Ulivi - campo innevato con oltre 25 cm e che difficilmente sarà liberato per la seduta di allenamento prevista alle ore 15:00 - a rischio seduta di allenamento e conferenza stampa del tecnico Massimo Oddo." In caso di rinvio il match dovrebbe essere recuperato 24 ore dopo ossia Lunedi 8 Gennaio alle ore 15.

Se si dovesse giocare, Massimo Oddo, dopo gli ultimi acquisti, sarebbe costretto a cambiare modulo, passando al 3-5-2. Bizzarri tra i pali; difesa composta da Bovo, Stendardo e uno tra Campagnaro e Coda. A centrocampo spazio a Brugman, Memushaj e Verre mentre sugli esterni dovrebbero agire Zampano e Crescenzi. Davanti Cerri-Caprari.