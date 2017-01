Serie A, riparte il campionato: le formazioni ufficiali di Empoli-Palermo

Tutto pronto al Castellani di Empoli per la sfida tra l'Empoli di Martusciello e il Palermo di Corini. Le due squadre si affronteranno in un match che ha molto da dire in chiave salvezza con i toscani a +4 proprio dai rosanero terzultimi. Per il club di Corsi, vincere significherebbe allontanare la zona caldissima, respirare e agguantare momentaneamente il Sassuolo di Di Francesco. Dall'altro lato, Corini è reduce dal pareggio interno con il Pescara e cerca punti per non lasciar sfuggire la preda.

Le formazioni ufficiali:

Consueto albero di natale per Giovanni Martusciello con Saponara a supporto delle due punte. Confermato Mchedlidze che vive un periodo di forma esaltante con 3 reti nelle ultime due uscite. Non convocato Gilardino, ad affiancarlo c'è Marilungo. Recuperati Pasqual e Saponara che partiranno dal 1'. Sulla destra della linea difensiva spazio a Laurini, Bellusci-Cosic coppia centrale davanti a Skorupski.

EMPOLI (4-3-1-2) Skorupski; Laurini, Bellusci, Cosic, Pasqual; Krunic, Dioussé, Croce; Saponara; Mchedlidze, Marilungo. All. Martusciello G.

Eugenio Corini sceglie una mediana più folta con l'inserimento di Bruno Henrique e Gazzi al posto di Hjilemark e Diamanti, inizialmente in panchina. L'unica riferimento offensivo nel 3-5-1-1 è Nestorovski, Quaison gli agirà alle spalle. Aleesami pur essendo ristabilito dal virus influenzale si accomoda in panca, lasciando il posto a Morganella in fascia sinistra. Giancarlo Gonzalez torna a comandare il terzetto di difesa.

PALERMO (3-5-1-1) Posavec; Cionek, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Bruno Henrique, Jajalo, Gazzi, Morganella; Quaison; Nestorovski. All. Corini E.