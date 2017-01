Crotone, Nicola: "Lazio avversario di valore, avremo motivazioni extra"

Davide Nicola, tuttosport.com

Il Crotone deve per forza accelerare il passo rispetto ai primi mesi di stagione per non rischiare di vedere l'obiettivo salvezza sempre più sfuocato all'orizzonte. La Lazio forse non è l'avversario migliore con cui ricominciare il campionato, ma è anche vero che un avversario con la qualità dei biancocelesti potrebbe stimolare ulteriormente i calabresi. Questa è una delle speranze di Davide Nicola.

Proprio il tecnico ha parlato di questo aspetto nella conferenza stampa di presentazione della gara: "La Lazio è una squadra molto forte fisicamente e tecnicamente, abituata a giocate veloci e rapide verticalizzazioni, grazie anche a interpreti molto forti: abbiamo studiato il nostro avversario con attenzione, individuando i possibili punti deboli che speriamo di poter sfruttare a nostro vantaggio. Una partita difficile contro una grandissima squadra, peraltro perfettamente in grado di gestire qualche defezione. Sono convinto tuttavia che il valore dell’avversario possa darci motivazione e determinazione ulteriore. Dovrete aspettarvi un Crotone determinato e propositivo ed anche pericoloso, come del resto si è già visto in questo girone di andata contro grandi avversarie."

Il mercato non deve rappresentare una distrazione, anche se in casa Lazio ci sono un paio di elementi che i calabresi stanno osservando come eventuali rinforzi: "Escludo che il calciomercato possa interferire sulla serenità di qualche calciatore: siamo professionisti e dunque abituati a gestire senza problemi questa fase dell’anno. Dobbiamo invece imparare a rimanere compatti, puntando sulla nostra capacità di giocare in modo corale e da squadra affiatata. Hoedt e Djordjevic sono due giocatore che provengono dalla Lazio, quindi mi piacciono. Io e la società però, per quanto riguarda il mercato, ci troviamo sulla stessa lunghezza d’onda: se ne occupa il direttore sportivo Ursino. Non è corretto adesso parlare di mercato alla vigilia di una partita come questa. Tuttavia, qualcosa sicuramente faremo, ho dato delle indicazioni sulle caratteristiche dei possibili acquisti, poi vedranno loro."