Serie A, doppio Gomez e l'Atalanta va: Chievo battuto (1-4)

Ultima giornata del girone d'andata, al Bentegodi va in scena una bella sfida tra il Chievo di Rolando Maran e l'Atalanta di Gianpiero Gasperini, due delle rivelazioni di questa prima metà di stagione. Atalanta che vuole confermarsi in zona Europa mentre per i clivensi è una buona occasione per avvicinare proprio gli orobici in classifica. La partita è subito vivace, la Dea trova il vantaggio al 4' con il gol del Papu Gomez, al termine di una bella azione, il Chievo va nel pallone e fatica a tornare in partita, l'Atalanta dilaga con la doppietta di Gomez e la rete di Conti. Nella ripresa Pellissier illude i suoi, poi Freuler chiude la partita.

Maran sceglie il solito 4-3-1-2, Frey e Gobbi sugli esterni in difesa con Dainelli e Gamberini in mezzo, a difendere la porta di Sorrentino. A centrocampo agiscono Castro e De Guzman ai lati di Radovanovic mentre Birsa gioca dietro le due punte, Riccardo Meggiorini e Sergio Pellissier. Nell'Atalanta Zukanovic è affiancato da Masiello al centro della difesa mentre Toloi e Conti giocano sulle corsie laterali. Panchina per Gagliardini, ormai promesso all'Inter, a metà campo giocano Grassi e Freuler con Spinazzola e Kurtic. Davanti, ovviamente, Papu Gomez e Andrea Petagna.

Inizia il match con il Chievo che prova a tenere il pallone ma l'Atalanta pressa molto alta e si rende subito pericolosa. Passano pochi minuti infatti, e i bergamaschi sono subito avanti: gran giocata di Petagna, bravo ad aprire dal limite verso sinistra per Freuler, che a sua volta mette in mezzo per Gomez, abilissimo a eludere la diagonale di Gobbi, e a battere Sorrentino da pochi passi. Nonostante il vantaggio, l'Atalanta non smette di pressare alta e continua a far girare velocemente il pallone, mentre la squadra di casa fatica a tornare in partita. Ci provano ancora i neroazzurri con Freuler dalla distanza, mette in angolo Sorrentino. Al 23', però, il portiere di casa deve capitolare ancora una volta quando Spinazzola fugge sulla destra, arriva sul fondo e vede ancora Gomez liberissimo a causa della pessima diagonale di Gobbi. Il fantasista sigla così la doppietta personale da pochi metri. Non ci capisce più niente il Chievo che sbanda paurosamente, mentre l'Atalanta va più volte vicina al gol del 3 -0, prima con Gomez, che in contropiede viene chiuso da Dainelli all'ultimo, e poi con Kurtic, il quale manda alto da distanza ravvicinata e con Petagna, chiuso dal miracoloso intervento di Gamberini. Il centravanti si riscatta però pochi minuti dopo quando salta tre difensori avversari e calcia trovando l'opposizione di Sorrentino. La palla arriva a Gomez, il quale appoggia per l'accorrente Conti che a porta sguarnita firma il gol del 3-0. Finisce così il primo tempo.

A inizio ripresa doppio cambio nel Chievo, dentro Floro Flores e Bastien per Meggiorini e De Guzman. Proprio l'attaccante ex Udinese prova subito la conclusione dai venti metri dopo una bella combinazione con Birsa, palla fuori non di molto. Sempre Floro Flores riuscirebbe anche ad andare in gol al 55', ma La Penna annulla giustamente per netta posizione di fuorigioco. Risponde l'Atalanta al 58' con la botta di Freuler, disinnescata non senza affanni da Stefano Sorrentino. Buona la reazione del Chievo che riesce a mettere in difficoltà gli ospiti, Floro Flores combina ancora una volta con Birsa ma lo sloveno mette alto dal limite. Al 60', Kurtic si divora il gol del 4-0 mettendo sul fondo da pochi passi e l'Atalanta viene punita pochi minuti dopo da Pellissier, il quale, partendo da posizione irregolare, salta Berisha e deposita in rete il gol del 3 a 1. La rete che accorcia le distanze sembra dare una carica in più agli uomini di Maran che vanno vicini al 3 a 2 con un colpo di testa di Floro Flores pochi minuti dopo, ma l'Atalanta non ci sta e al 69' si porta sul 4-1 grazie a Freuler, che servito da Petagna insacca alla destra di Sorrentino.

Si abbassa inevitabilmente il ritmo, l'Atalanta amministra il vantaggio negli ultimi minuti ma potrebbe arrivare addirittura sul 5-1, ma Petagna non riesce a essere freddo e pecca di egoismo in due contro uno, non servendo Gomez e cercando la conclusione personale.

Finisce così, l'Atalanta vola a 35 punti in classifica e continua a sognare: niente di grave per il Chievo, brutta però la prestazione della squadra di Rolando Maran.