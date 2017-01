Coppa Italia Primavera - Roma vincente sull'Inter di misura, 2-2 tra Fiorentina ed Entella

Fiorentina - Virtus Entella, semifinale Coppa Italia Primavera. Fonte: mondoprimavera.com

Il nuovo anno del calcio giovanile italiano si è aperto con la disputa dell'andata delle semifinali della Primavera Tim Cup, che hanno fatto da apripista alla ripresa del Campionato Primavera che ricomincerà questo weekend con la prima giornata di ritorno. Le due semifinali della Coppa Italia Primavera hanno visto coinvolte quattro squadre protagoniste nei rispettivi gironi del Campionato, ovvero Roma - Inter (ormai un classico per questa categoria) e Fiorentina - Virtus Entella.

Nella prima delle due semifinali i giallorossi sono riusciti a superare nuovamente i nerazzurri grazie ad un gol al 37' di Tumminello. Una partita, come nelle previsioni, equilibrata che ha visto entrambe le squadre affrontarsi a viso aperto con i padroni di casa che sono partiti meglio creando numerose chances da rete con Keba. Dopo il gol annullato a Soleri, la Roma è passata in vantaggio grazie ad una triangolazione tra Marchizza e Keba, che ha servito poi Tumminello, il quale con rapidità e freddezza ha superato Di Gregorio in diagonale. A questo punto la formazione di De Rossi ha provato a sfruttare il momento favorevole, ma il primo tempo si è chiuso solamente sul punteggio di 1-0.

Nel secondo tempo l'Inter è uscita meglio dagli spogliatoi, infatti ha alzato immediatamente il baricentro costringendo la Roma sulla difensiva. Di vere opportunità per il pareggio i nerazzurri non ne hanno costruite fino al diagonale di Mattioli che si é spento incredibilmente sul fondo da buonissima posizione. Il forcing finale non ha prodotto nulla e quindi i giallorossi hanno potuto festeggiare una vittoria che regala un piccolo vantaggio in vista del ritorno. Per i nerazzurri ci sono ancora molte possibilità di passare il turno, considerando la sfida in casa ed il punteggio risicato. La squadra di Vecchi dovrà ovviamente sfoderare una prestazione migliore se vorrà ribaltare il risultato e qualificarsi per la Finale.

Una partita alla quale sperano di accedere anche Fiorentina e Virtus Entella che non sono andate oltre il 2-2 nella sfida d'andata. Una sfida che si è accesa fin da subito con le due squadre che hanno giocato su ritmi altissimi. La prima a passare in vantaggio è stata la Virtus che con Mota Carvalho si è conquistata un calcio di rigore, della cui battuta si è incaricato Di Paola che non ha lasciato scampo a Cerofolini. La reazione viola non si è fatta attendere infatti dopo pochi minuti i padroni di casa hanno pareggiato: cross di Mosti, controllo col braccio di Sottil e successivo tiro in porta respinto da Siaulys, sulla ribattuta si è avventato Hagi che non ha sbagliato. Il primo tempo si è concluso quindi sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa la musica non è cambiata, infatti i liguri sono tornati nuovamente avanti nel punteggio grazie a Zaniolo, che si è accentrato dalla destra e ha scaricato un mancino sul primo palo, sul quale Cerofolini si è fatto cogliere impreparato. I viola hanno subito il colpo, infatti è stata la Virtus ad andare più vicina al 3-1. I biancocelesti però hanno commesso l'errore di non chiudere la partita ed allora all'82' la Fiorentina ha trovato il pareggio: angolo di Hagi, taglio perfetto di Mosti ed incornata a superare l'estremo difensore avversario. A questo punto i padroni di casa hanno provato a sfruttare il momento favorevole per realizzare il gol - vittoria ma l'imprecisione e la mancanza di lucidità hanno permesso alla Virtus Entella di tornare in Liguria con un pareggio preziosissimo. A questo punto i viola, per qualificarsi alla Finale della Primavera Tim Cup, saranno costretti a battere i liguri nel match di ritorno o pareggiare con un risultato non inferiore al 3-3.

RISULTATI:

Fiorentina - Virtus Entella 2-2

26' Di Paola [r.] (VE) 32' Hagi (F) 59' Zaniolo (VE) 83' Mosti (F)

Roma - Inter 1-0

37' Tumminello

PROSSIMO TURNO (25/1/17):

Virtus Entella - Fiorentina

Inter - Roma